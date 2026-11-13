Протягом останньої доби Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень у кількох районах Київської області. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, знеструмлено споживачів у 12 областях України. Ремонтні бригади працюють цілодобово для відновлення електропостачання.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 листопада.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;

Олександр Качура — народний депутат, фракція "Слуга народу", член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Олександр Палій — політолог, історик;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Олег Гречух —архітектор, дослідник інфраструктури;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Сергій Куюн — експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у жовтні 2026 року Росія в рази посилила удари по енергетичній інфраструктурі України. Представник "Укренерго" Ярослав Пономаренко розповів, що майже все обладнання, яке технічно можливо захистити, вже має інженерний захист. Водночас окремі елементи підстанцій залишаються вразливими до атак.

Також Новини.LIVE писали, що війна безпосередньо впливає на майбутню модель розвитку української енергетики. Президент ВГО "Українська стратегія" Анатолій Пінчук пояснив, що тривалість бойових дій і безпекова ситуація визначатимуть, якою буде енергосистема країни.