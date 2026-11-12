Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

Глава держави Володимир Зеленський коментуючи можливість завершення війни до кінця 2026 року заявив, що наразі є шанс досягти результату. Він обґрунтував це тим, що у 2027 році політична ситуація в Європі може зазнати змін. Водночас певні політичні процеси вже відбуваються у США, тому всі сторони переговорів зацікавлені в досягненні прогресу ще до кінця цього року.

"Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулись з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком в цій команді. Але все одно надія є", — заявив Зеленський, коментуючи майбутні переговори американських представників із Росією.

Президент зазначив, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від переговорів США з Росією. Водночас Україна докладатиме максимум зусиль, аби досягти домовленостей до кінця року.

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Гості:

Валерій Гончарук, політолог (керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій");

Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради;

Олесь Маляревич, Заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес", капітан;

Павло Дрогаль, Речник 30-го корпусу морської піхоти;

Олексій Леонов, народний депутат, фракція "Слуга Народу", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Ігор Молодан, інструктор з безпеки Асоціації саперів України;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики;

Євгенія Крупіна, член правління Київського міського відділення асоціації фахівців з нерухомості України.

Ми писали, що під час пресконференції у Дубліні Володимир Зеленський наголосив про "вікно можливостей". Він бажає, щоб США після переговорів з РФ повернулись з конкретними планами водночас глава держави сумнівається, що такого результату вдасться досягти.

Новини.LIVE інформували, що український лідер Зеленський під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном заявив, що варто посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, це стосується як персональних санкцій, так і обмеження на компанії, що працюють на російський ВПК.