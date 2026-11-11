Сьогодні в ефірі "Київський час" обговорять транспортні проблеми столиці на тлі загрози російських ударів по мостах, ініціативу безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті та плани будівництва переправ через Дніпро. Також говоритимуть про підготовку Києва до зими, ситуацію з опаленням, електроенергією та водопостачанням, а також корупційні скандали навколо захисту критичної інфраструктури.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових питань, які розглядатимуть під час ефіру:

Удари по мостах Києва та загроза транспортного сполучення між лівим і правим берегами столиці;

Ініціатива Володимира Зеленського щодо безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті. Скільки це коштуватиме державному бюджету та хто має компенсувати витрати;

Позиція Віталія Кличка щодо безкоштовного проїзду та необхідності урядової компенсації;

Що думають кияни про ініціативу безкоштовного громадського транспорту;

Чому Харків зміг запровадити безкоштовний проїзд, а Київ із бюджетом у 100 млрд грн досі цього не зробив;

Плани будівництва восьми комбінованих переправ через Дніпро. Скільки коштуватимуть перші об'єкти та скільки грошей готова виділити міська влада;

Чи може Київ опинитися розділеним на дві частини в разі нових російських атак на мости;

Робота київського метро як укриття у разі повного блекауту;

Ініціатива депутатів Київради щодо відсторонення голови земельної комісії через справу "Чисте місто";

Звинувачення у зриві робіт із захисту підстанцій Київщини та водопостачання столиці;

Підготовка Києва до зими та опалювального сезону. Чи готове місто до холодів, попри звіти КМДА;

Опалення у житлових будинках, лікарнях, школах і дитячих садках;

Відключення зовнішнього освітлення через дефіцит електроенергії;

Ризики перебоїв із водопостачанням і каналізацією та причини аварій на насосних станціях;

Нагородження героїв-водолазів за унікальну підводну спецоперацію в Києві.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко прокоментував доручення президента Володимира Зеленського підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті та сформувати резерв автобусів. За словами міського голови, Київ може збільшити кількість автобусів на маршрутах, однак має проблему з нестачею водіїв, яких комунальне підприємство не може забронювати через встановлені обмеження.

Також Новини.LIVE писали про те, що Київ зустрічає зиму на тлі критики підготовки до опалювального сезону. Володимир Зеленський звертав увагу на проблеми з реалізацією плану стійкості столиці. Водночас кияни стикаються з тривалими відключеннями електроенергії, а готовність міста до холодів порівнюють із підготовкою прифронтового Харкова.