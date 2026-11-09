Президент США Дональд Трамп припустив, що домовитися про завершення війни в Україні можуть уже найближчим часом. При цьому американський лідер натякнув, що після укладення мирної угоди українські кордони можуть змінитися.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE у понеділок, 9 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Ярослав Божко, політичний консультант;

Денис Клименко, аналітик із питань Близького Сходу та Північної Африки;

Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014–2025 роках;

Микола Капітоненко, кандидат політичних наук, доцент;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Михайло Бабійчук, експерт у сфері енергетичної безпеки та стійкості.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що США бачать прогрес у підготовці гарантій безпеки для України на період після завершення війни. Новий раунд мирних переговорів запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Американську делегацію представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Також про участь своїх дипломатів у зустрічах повідомила Франція.

Крім того, Дональд Трамп анонсував переговорні зустрічі, які мають тривати чотири дні поспіль. Президент США також заявив про свою важливу роль у завершенні війни та зазначив, що має добрі відносини як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.