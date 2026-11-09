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Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

09 листопада 2026 р. 13:18

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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6 листопада 2026
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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
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20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2026
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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп припустив, що домовитися про завершення війни в Україні можуть уже найближчим часом. При цьому американський лідер натякнув, що після укладення мирної угоди українські кордони можуть змінитися.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE у понеділок, 9 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Ярослав Божко, політичний консультант;
  • Денис Клименко, аналітик із питань Близького Сходу та Північної Африки;
  • Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014–2025 роках;
  • Микола Капітоненко, кандидат політичних наук, доцент;
  • Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
  • Михайло Бабійчук, експерт у сфері енергетичної безпеки та стійкості.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що США бачать прогрес у підготовці гарантій безпеки для України на період після завершення війни. Новий раунд мирних переговорів запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Американську делегацію представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Також про участь своїх дипломатів у зустрічах повідомила Франція.

Крім того, Дональд Трамп анонсував переговорні зустрічі, які мають тривати чотири дні поспіль. Президент США також заявив про свою важливу роль у завершенні війни та зазначив, що має добрі відносини як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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13:02 В Україні з'явиться новий вид військ: Рада підтримала закон про Космічні сили

13:00 Грошова допомога 5 000 грн: кому потрібно подати заяву до грудня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:43 У 12 областях України перебої зі світлом після російських атак

12:40 Майже 3 тисячі окупантів за добу: РФ зазнала рекордних втрат

12:39 Безплатний проїзд у Києві: Кличко вимагає від держави повернути 8 млрд грн

12:27 Росія зруйнувала в Кременчуці центр допомоги дітям з інвалідністю

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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