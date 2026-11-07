Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім поділився з журналісткою Новини.LIVE Ясею Лепкою планами посилення підтримки ветеранів. Йдеться про цифровізацію послуг, розширення доступу до житлових програм і підготовку до нових професій. Він повідомив, що у бюджеті на наступний рік передбачено більше коштів на житло, виплати та реабілітацію. Також обговорили програму відновлення та заходи для заохочення бізнесу до працевлаштування ветеранів.
Дивіться про це в інтерв'ю Віталія Кіма.
Теми інтерв'ю:
- Зміни у ветеранській політиці;
- Понад 80 програм підтримки ветеранів;
- Створення єдиного реєстру програм для ветеранів;
- Заступники з питань ветеранської політики з'являться в кожному міністерстві;
- Прискорення задоволення потреб ветеранів;
- Бюджет-2027: збільшення фінансування житла, реабілітації та виплат;
- Спрощення умов для бізнесу;
- Працевлаштування ветеранів: скільки з них залишаються без роботи;
- Програми перенавчання ветеранів за новими спеціальностями;
- Перегляд розміру компенсації на житло;
- Розширення житлової програми для ветеранів.
Ми писали, що Віталій Кім сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій про те, що близько 30 тисяч ветеранів і родин полеглих чекають на житло. На ці потреби передбачили 6,9 млрд грн.
Новини.LIVE інформували, що за словами Кіма, в країні планують спростити вимоги до працевлаштування ветеранів. Ветерани також матимуть можливість офіційно зареєструватися як ФОП і сплачувати податки. Такий підхід сприятиме легалізації зайнятості та збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.