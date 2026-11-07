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Головна arrow Відео arrow Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма arrow
Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

07 листопада 2026 р. 18:02

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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
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20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім поділився з журналісткою Новини.LIVE Ясею Лепкою планами посилення підтримки ветеранів. Йдеться про цифровізацію послуг, розширення доступу до житлових програм і підготовку до нових професій. Він повідомив, що у бюджеті на наступний рік передбачено більше коштів на житло, виплати та реабілітацію. Також обговорили програму відновлення та заходи для заохочення бізнесу до працевлаштування ветеранів.

Дивіться про це в інтерв'ю Віталія Кіма.

Теми інтерв'ю:

  • Зміни у ветеранській політиці;
  • Понад 80 програм підтримки ветеранів;
  • Створення єдиного реєстру програм для ветеранів;
  • Заступники з питань ветеранської політики з'являться в кожному міністерстві;
  • Прискорення задоволення потреб ветеранів;
  • Бюджет-2027: збільшення фінансування житла, реабілітації та виплат;
  • Спрощення умов для бізнесу;
  • Працевлаштування ветеранів: скільки з них залишаються без роботи;
  • Програми перенавчання ветеранів за новими спеціальностями;
  • Перегляд розміру компенсації на житло;
  • Розширення житлової програми для ветеранів.

Ми писали, що Віталій Кім сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій про те, що близько 30 тисяч ветеранів і родин полеглих чекають на житло. На ці потреби передбачили 6,9 млрд грн.

Новини.LIVE інформували, що за словами Кіма, в країні планують спростити вимоги до працевлаштування ветеранів. Ветерани також матимуть можливість офіційно зареєструватися як ФОП і сплачувати податки. Такий підхід сприятиме легалізації зайнятості та збільшенню податкових надходжень до державного бюджету.

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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

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17:42 Середюк розкрив деталі легендарного рейду ГУР на гідроциклах у Крим

17:35 Від пального до техніки: на що військові можуть отримати знижки у листопаді

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17:12 Нові ціни на яйця в супермаркетах України: де шукати найдешевшу упаковку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

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