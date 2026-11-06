У Вищому антикорупційному суді триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці. Засідання відбувається 6 листопада у Києві в межах справи "Карфаген". У ній фігурують високопосадовці правоохоронних органів.

Пряму трансляцію судового засідання дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Суд обирає запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці

Сьогодні, 6 листопада 2026 року, Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.

Судове засідання проходить у Києві за адресою: вулиця Хрещатик, 42-А.

Розгляд відбувається в межах резонансної справи "Карфаген", яку розслідують антикорупційні органи. За повідомленнями ЗМІ, у провадженні фігурують високопосадовці правоохоронних органів.

Новини.LIVE писали, що адвокат Сергія Дуки повідомив, що після звільнення з посади генерал продовжує перебувати на службі в СБУ та наразі перебуває в розпорядженні відомства. Скільки триватиме цей період, захисник не уточнив. Також він вважає, що засідання щодо обрання запобіжного заходу у справі має проходити в закритому режимі.

Новини.LIVE повідомляли, що прокурор САП заявив, що під час обшуку в помешканні генерала СБУ Сергія Дуки озброєні люди близько двох годин перешкоджали детективам НАБУ проводити слідчі дії. За версією обвинувачення, у цей час Дука розбивав мобільні телефони сокирою. Нині САП просить взяти генерала під варту із заставою 100 млн грн у справі "Карфаген".