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Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

06 листопада 2026 р. 17:12

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
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20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

У Вищому антикорупційному суді триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці. Засідання відбувається 6 листопада у Києві в межах справи "Карфаген". У ній фігурують високопосадовці правоохоронних органів.

Пряму трансляцію судового засідання дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Суд обирає запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці

Сьогодні, 6 листопада 2026 року, Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.

Судове засідання проходить у Києві за адресою: вулиця Хрещатик, 42-А.

Розгляд відбувається в межах резонансної справи "Карфаген", яку розслідують антикорупційні органи. За повідомленнями ЗМІ, у провадженні фігурують високопосадовці правоохоронних органів.

Новини.LIVE писали, що адвокат Сергія Дуки повідомив, що після звільнення з посади генерал продовжує перебувати на службі в СБУ та наразі перебуває в розпорядженні відомства. Скільки триватиме цей період, захисник не уточнив. Також він вважає, що засідання щодо обрання запобіжного заходу у справі має проходити в закритому режимі.

Новини.LIVE повідомляли, що прокурор САП заявив, що під час обшуку в помешканні генерала СБУ Сергія Дуки озброєні люди близько двох годин перешкоджали детективам НАБУ проводити слідчі дії. За версією обвинувачення, у цей час Дука розбивав мобільні телефони сокирою. Нині САП просить взяти генерала під варту із заставою 100 млн грн у справі "Карфаген".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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