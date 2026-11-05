Солом’янський районний суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу Віктору Єні — водієві автомобіля швидкої допомоги, на якому Валентина Молода приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Чоловік фігурує у кримінальному провадженні щодо сутичок поблизу тимчасового пункту розміщення підрозділу Національної гвардії.

Про це та інше дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір 5 листопада

За версією слідства, підозрюваний міг бути залучений до підготовки акції: напередодні приїжджав за цією адресою, знімав територію, а під час самого інциденту керував автомобілем і фіксував події на відео.

Конфлікт виник після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих у будинку. На місце почали прибувати люди, після чого відбулося протистояння. У Нацгвардії пояснили, що будівлю використовували як тимчасовий пункт розміщення військових, які проходили оформлення та перевірки перед направленням до навчальних центрів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 листопада Солом’янський районний суд Києва обрав Валентині Молодій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Жінку підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час судового засідання 4 листопада Валентина Молода відмовилася розповісти журналістам, де проходила військову службу та чи справді була бойовою медикинею. Вона пояснила, що не хоче надавати таку інформацію після широкого висвітлення її справи в медіа.