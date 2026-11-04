Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

У Берліні 19 листопада 2026 року відбудеться засідання "Коаліції охочих", присвячене підтримці України. Учасники обговорять подальшу військову, технічну та фінансову допомогу Києву. Також ітиметься про гарантії безпеки для України після можливого припинення вогню та координацію дій союзників щодо мирних переговорів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 4 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;

Сергій Лещенко — радник Офісу Президента, член наглядової ради Укрзалізниці;

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Олександр Трохимець — голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України;

Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластеру України;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Новини.LIVE інформували, що 4 листопада 2026 року Володимир Зеленський зустрівся в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили російські атаки на українську енергетику та прискорення постачання ракет PAC-2 для систем Patriot. Також ішлося про військову допомогу, зокрема системи IRIS-T і боєприпаси для винищувачів F-16.

Новини.LIVE писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більшість громадян країни підтримують Україну та допомогу Берліна Києву. Він наголосив, що Володимир Зеленський має брати участь у саміті G20, якщо на нього запросять Росію. За словами Мерца, Євросоюз також долучиться до переговорів, а країни ЄС наразі узгоджують спільну позицію.