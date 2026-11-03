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Головна arrow Відео arrow Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE arrow
Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

03 листопада 2026 р. 13:13

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Зеленський запропонував Трампу місячну паузу в ударах по НПЗ за Patriot: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним: ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2026
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21:00 Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

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18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

Text

00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11 Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

Спеціальний посланник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, тристоронні перемовини між Україною, США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада. Згідно з його словами, на цій зустрічі сторони обговорять питання деескалації та гарантій безпеки після війни. Сполучені Штати в цих переговорах будуть виступати посередником.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Василь Яблонський, експерт Європейського інституту;
  • Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів;
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • Ірина-Естер Вратарьова, авторка, речниця волонтерської ініціативи "Humanity";
  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Юрій Продан, Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості.

Ми писали, що також спецпосланник США Віткофф заявив, що цього тижня переговірники Сполучених Штатів матимуть зустріч в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. Головні теми: гарантії безпеки, економічні можливості та відновлення України та післявоєнна архітектура Європи.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський виявляє ініціативу зустрітись з диктатором Путіним у Стамбулі. Він сподівається, що вони зможуть домовитись щодо питань, які не вдається владнати делегаціям і технічним групам країн.

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13:05 Українців 40+ можуть попросити повернути гроші: кого стосується правило

13:04 Українці отримають дрова на зиму від UHF: які умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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