Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

Спеціальний посланник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, тристоронні перемовини між Україною, США та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада. Згідно з його словами, на цій зустрічі сторони обговорять питання деескалації та гарантій безпеки після війни. Сполучені Штати в цих переговорах будуть виступати посередником.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Василь Яблонський, експерт Європейського інституту;

Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів;

Віталій Кулик, футуролог;

Ірина-Естер Вратарьова, авторка, речниця волонтерської ініціативи "Humanity";

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Юрій Продан, Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості.

Ми писали, що також спецпосланник США Віткофф заявив, що цього тижня переговірники Сполучених Штатів матимуть зустріч в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. Головні теми: гарантії безпеки, економічні можливості та відновлення України та післявоєнна архітектура Європи.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський виявляє ініціативу зустрітись з диктатором Путіним у Стамбулі. Він сподівається, що вони зможуть домовитись щодо питань, які не вдається владнати делегаціям і технічним групам країн.