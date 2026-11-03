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Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

03 листопада 2026 р. 00:11

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11 Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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У понеділок 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області сталися заворушення біля будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. На місці подій були працюють ДБР, Офіс військового омбудсмана, був керівник ОП Кирило Буданов, а протестувальники блокують рух транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відбулось у Петропавлівській Борщагівці

Зауважимо, 2 листопада у соцмережах з'явилась інформація, що у Петропавлівській Борщагівці чоловіки зі зброєю нібито утримують близько 40 людей у підвалі. Писали також і про нібито катування військовослужбовців на території тимчасово пункту дислокації військової частини 3121 (пізніше з'ясувалося, що сутички виникла біля приватного будинки, який використовувався як тимчасовий пункт дислокації військових Нацгвардії, що входить до складу 1-го складу корпуса НГУ "Азов").

На місце подій прибули бригада швидкої допомоги, але їх не пускали усередину будинку. Лікарі повідомили, що четверо людей перебувають у критичному стані.

Водночас присутні люди били по воротах і намагалися відчинити їх за допомогою підручних предметів, а у відповідь із подвір'я в бік натовпу розпилювати піну, щоб стримали людей. Працівники приватної служби швидкої допомоги та повідомили, що їм перешкоджають потрапити всередину.

Прибувши на місце правоохоронці з'ясували є, що інцидент стався біля приватного будинку, де перебували військові одного з підрозділів Нацгвардії України. Вони також заявили, що інформація про нібито незаконне утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності.

При цьому до будинку допустили лікарку, а також у соцмережах писали, що пізніше чотирьох людей у важкому стані госпіталізували.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що у будинку були воїни НГУ, які проходили оформлення документів перед відправленням на навчання. Він також підтвердив, що чотирьох осіб доправили до медичного центру.

Представники "Азову" пояснили, що будинок є офіційним об'єктом, де тимчасово перебували мобілізовані та повернуті військовослужбовці після самовільного залишення частини перед відправкою до навчального центру.

При цьому у НГУ спростували інформацію щодо загибелі когось із учасників. Там наголосили, що у буде призначено службове розслідування зв'язку із заявами про можливе побиття людей, які перебували у будівлі.

Також для з'ясування ситуації на місце подій приїжджав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Відомо, що ввечері ситуація загострилася. Люди намагалися вибити ворота, били вікна, пошкодили і розхитували автобус Нацгвардції, зламали цегляну стіну будівлі. Буданов наголосив, що те що сталося, не є класичною вуличною акцією. За його словами, такого розвитку подій не мало бути.

Він також поінформував, що людей, які потребують медичної допомоги, доправляють до лікарень.

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