Після російського удару по підприємству "Візар" у Вишневому 6 липня сталася масштабна детонація, яка призвела до загибелі та поранень людей і руйнувань житлових будинків. Між влучанням ракети та вибухами минуло понад дві години, однак постраждалі стверджують, що за цей час їх не попередили про необхідність залишити небезпечну територію. У міській раді натомість заявляють, що систему оповіщення активували одразу після удару.

Про це та інші обставини трагедії дивіться в ефірі проєкту "Наша справа" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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У новому розслідуванні журналістка Діана Лановець з'ясовує, чому свідчення мешканців Вишневого щодо оповіщення перед масштабною детонацією відрізняються від офіційних пояснень міської ради.

Журналісти знайшли ексклюзивні відеозаписи очевидців, на яких зафіксовано момент ракетного удару та початок детонації. Також вони зіставили розповіді постраждалих із поясненнями офіційних служб.

Окрему увагу в розслідуванні приділили ситуації з відновленням житла. Родини з Вишневого та Мили, які втратили домівки й близьких, досі скаржаться на затягування обстежень, проблеми з компенсаціями та нестачу допомоги.

Крім того, журналісти проаналізували звіт Рахункової палати, у якому виявили порушення в системі відновлення населених пунктів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок удару по Вишневому 6 липня поранення дістали 60 людей, а через загрозу повторної детонації з небезпечної території евакуювали понад 500 мешканців. Пошкоджень зазнали 250 приватних будинків і 27 багатоповерхівок, ще 91 будинок був повністю зруйнований.

У Генеральному штабі ЗСУ тоді наголосили, що об'єкт у Вишневому, де після російської атаки сталася повторна детонація, не належить до сфери управління української армії. Також у Генштабі нагадали про заборону розміщувати склади боєприпасів та інші подібні об'єкти поблизу цивільної забудови.