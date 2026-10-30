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Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

30 жовтня 2026 р. 21:00

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21:00 Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

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18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

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08:00 РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

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14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

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18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

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21:00 Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

Text

18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2026
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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

Після російського удару по підприємству "Візар" у Вишневому 6 липня сталася масштабна детонація, яка призвела до загибелі та поранень людей і руйнувань житлових будинків. Між влучанням ракети та вибухами минуло понад дві години, однак постраждалі стверджують, що за цей час їх не попередили про необхідність залишити небезпечну територію. У міській раді натомість заявляють, що систему оповіщення активували одразу після удару.

Про це та інші обставини трагедії дивіться в ефірі проєкту "Наша справа" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що спецвипуск "Наша справа"

У новому розслідуванні журналістка Діана Лановець з'ясовує, чому свідчення мешканців Вишневого щодо оповіщення перед масштабною детонацією відрізняються від офіційних пояснень міської ради.

Журналісти знайшли ексклюзивні відеозаписи очевидців, на яких зафіксовано момент ракетного удару та початок детонації. Також вони зіставили розповіді постраждалих із поясненнями офіційних служб.

Окрему увагу в розслідуванні приділили ситуації з відновленням житла. Родини з Вишневого та Мили, які втратили домівки й близьких, досі скаржаться на затягування обстежень, проблеми з компенсаціями та нестачу допомоги.

Крім того, журналісти проаналізували звіт Рахункової палати, у якому виявили порушення в системі відновлення населених пунктів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок удару по Вишневому 6 липня поранення дістали 60 людей, а через загрозу повторної детонації з небезпечної території евакуювали понад 500 мешканців. Пошкоджень зазнали 250 приватних будинків і 27 багатоповерхівок, ще 91 будинок був повністю зруйнований.

У Генеральному штабі ЗСУ тоді наголосили, що об'єкт у Вишневому, де після російської атаки сталася повторна детонація, не належить до сфери управління української армії. Також у Генштабі нагадали про заборону розміщувати склади боєприпасів та інші подібні об'єкти поблизу цивільної забудови.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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