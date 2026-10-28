Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про відновлення Південного мосту після атаки РФ, будівництво резервних переправ через Дніпро та додаткові заходи для захисту мостових споруд столиці. Обговорять, як киянам пересуватися між берегами міста на тлі транспортних обмежень, чи може Київська електричка стати альтернативою та які зміни пропонують у системі оплати проїзду.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, які обговорюватимуть під час ефіру "Київський час":

Південний міст і резервні переправи.

Як захистити мости Києва?

Як пересуватися між берегами Києва?

Таксі та вартість поїздок.

Укриття та нові вимоги до бізнесу.

Підготовка столиці до зими.

Управління Києвом — Зеленський назвав людей, яких пропонував залучити до спеціального кабінету для допомоги столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського обстрілу Південного мосту в Києві 27 жовтня фахівці проводять першочергові відновлювальні роботи та обстежують пошкоджені конструкції. Метрополітен відновив основні кабельні мережі та рух поїздів між станціями "Осокорки" й "Червоний Хутір".

Як повідомляли Новини.LIVE, Київська міська державна адміністрація закликала медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не публікувати фото та відео пошкоджень Південного мосту після російського удару. У КМДА пояснили, що детальні зображення стратегічної транспортної інфраструктури можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки атаки та зібрати розвідувальну інформацію.