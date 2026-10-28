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Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

28 жовтня 2026 р. 19:00

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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

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13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

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08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
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17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026
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18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

Text

18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

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08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про відновлення Південного мосту після атаки РФ, будівництво резервних переправ через Дніпро та додаткові заходи для захисту мостових споруд столиці. Обговорять, як киянам пересуватися між берегами міста на тлі транспортних обмежень, чи може Київська електричка стати альтернативою та які зміни пропонують у системі оплати проїзду.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, які обговорюватимуть під час ефіру "Київський час":

  • Південний міст і резервні переправи.
  • Як захистити мости Києва? 
  • Як пересуватися між берегами Києва? 
  • Таксі та вартість поїздок. 
  • Укриття та нові вимоги до бізнесу. 
  • Підготовка столиці до зими. 
  • Управління Києвом — Зеленський назвав людей, яких пропонував залучити до спеціального кабінету для допомоги столиці. 

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського обстрілу Південного мосту в Києві 27 жовтня фахівці проводять першочергові відновлювальні роботи та обстежують пошкоджені конструкції. Метрополітен відновив основні кабельні мережі та рух поїздів між станціями "Осокорки" й "Червоний Хутір".

Як повідомляли Новини.LIVE, Київська міська державна адміністрація закликала медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не публікувати фото та відео пошкоджень Південного мосту після російського удару. У КМДА пояснили, що детальні зображення стратегічної транспортної інфраструктури можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки атаки та зібрати розвідувальну інформацію.

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19:07 Нідерланди дадуть Україні 1,2 млрд євро на відбудову

18:57 Конотоп пʼяту добу без світла: фахівці працюють над відновленням

18:50 Сусіди втручаються в особисте життя: адвокат порадив, як це зупинити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:43 Українка Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби

18:22 Зеленський: Україна відповідає ударами по енергетиці РФ

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