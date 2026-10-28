Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Позиції України на фронті у 2026 році залишаються найсильнішими за час повномасштабної війни. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, підкресливши, що дипломатичні та військові можливості України могли б бути ще впливовішими за умови стабільного постачання партнерами систем ППО. Військовослужбовці 2-го корпусу НГУ "Хартія" реалізують підземну спецоперацію "Велес" на Купʼянському напрямку на Харківщині. Вони просунулись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій на фронті українському лідеру, у вівторок, 27 жовтня доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт";

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Олексій Богайчук, Командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону 110 ОМБр;

Олексій Леонов, народний депутат ""Слуга Народу"", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики";

Леся Забуранна, народна депутатка "Слуга народу", Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету";

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Андрій Корецький, Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський назвав три українські військові знакові операції, серед них: операція "Вівальді" на Донеччині, "Велес" корпусу "Хартія" та операція Десантно-штурмових військ. Окремо він додав, що ці позиції були б ще сильнішими, за умовами стабільного постачання озброєння.

Новини.LIVE інформували, що глава держави розповів, що в операції "Велес" військові України знищили 100 військовослужбовців РФ. Повідомляється, що 30 було взято в полон, а просування на фронті становило 15 кілометрів вглиб.