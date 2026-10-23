Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, інструктор з безпеки Асоціації саперів України Ігор Молодан, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Андрій Грубінко, головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр "Вікінг", соціолог Андрій Єременко, нардеп Галина Янченко, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, кореєзнавець Микола Поліщук та кандидат медичних наук Майя Руселевич.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський найближчими днями очікує отримати від державного секретаря США Марко Рубіо сигнали щодо питань, які сторони обговорювали під час нещодавнього діалогу.

Крім того, українська команда проведе спільний брифінг з американськими та європейськими представниками.

Після цього запланована спільна зустріч для обговорення позицій за участю представників України, США та Європи.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, США можуть змусити Росію припинити війну проти України. За його словами, першочерговим завданням має стати припинення активних бойових дій із Росією. Лише після цього можна переходити до обговорення гарантій безпеки та інших умов майбутнього мирного врегулювання.

Раніше Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен уникнути відповідальності за розв’язання війни проти України. Таку заяву він зробив на тлі прагнень президента США Дональда Трампа та інших західних лідерів відновити енергетичну співпрацю з Росією.