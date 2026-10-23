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Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, інструктор з безпеки Асоціації саперів України Ігор Молодан, директор Центру  стратегічної аналітики та міжнародних студій Андрій Грубінко, головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр "Вікінг", соціолог Андрій Єременко, нардеп Галина Янченко, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, кореєзнавець Микола Поліщук та кандидат медичних наук Майя Руселевич.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський найближчими днями очікує отримати від державного секретаря США Марко Рубіо сигнали щодо питань, які сторони обговорювали під час нещодавнього діалогу.

Крім того, українська команда проведе спільний брифінг з американськими та європейськими представниками.

Після цього запланована спільна зустріч для обговорення позицій за участю представників України, США та Європи. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, США можуть змусити Росію припинити війну проти України. За його словами,  першочерговим завданням має стати припинення активних бойових дій із Росією. Лише після цього можна переходити до обговорення гарантій безпеки та інших умов майбутнього мирного врегулювання.

Раніше Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен уникнути відповідальності за розв’язання війни проти України. Таку заяву він зробив на тлі прагнень президента США Дональда Трампа та інших західних лідерів відновити енергетичну співпрацю з Росією.

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

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08:33 Нічний наліт БпЛА: Росія застосувала 92 реактивні "Шахеди"

08:30 Моральна шкода за знущання: суд зобов’язав кривдника виплатити гроші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 Які податки повинні заплатити ФОП 1 групи: суми у листопаді 2026 року

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