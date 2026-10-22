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Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

Text

18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Микола Капітоненко, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук, нардеп Володимир Крейденко, т.в.о. голови правління державна акціонерна компанія (ДАК) "Автомобільні дороги України" Олексій Дорошенко, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська та міністр у справах ветеранів Україні Віталій Кім.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що спецпредставник лідера США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічей із українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що дискусії були "конструктивними". За його словами, далі переговори продовжаться на "технічному рівні".

Віткофф зазначив, що під час візиту до РФ він та Джаред Кушнер намагалися закріпити прогрес, якого вдалося досягти напередодні під час перемовин в Осло з українським та європейськими лідерами.

Як писали Новини.LIVE, під час переговорів Віткоффа з Путіним у Росії представникам ЗМІ вдалося зафіксувати записи американського посланця. На світлинах можна розібрати окремі фрази, зокрема згадки про позицію Трампа.

А Трамп заявив, що переговори щодо припинення російсько-української війни, можливо, перебувають на найбільш просунутому етапі за весь час. Водночас спецпосланець американського президента Джаред Кушнер відзначив позитивні зрушення в мирному процесі після переговорних зустрічей у Норвегії та Росії.

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08:00 Гроші від УВКБ: де люди 60+ зможуть отримати 12 300 грн

07:45 У Польщі відповіли на чутки про зупинення поставок зброї ЗСУ

07:35 Загроза від Ірану: Вашингтон передислоковує свої війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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