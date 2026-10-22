Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Микола Капітоненко, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, майор ЗСУ і політолог Андрій Ткачук, нардеп Володимир Крейденко, т.в.о. голови правління державна акціонерна компанія (ДАК) "Автомобільні дороги України" Олексій Дорошенко, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська та міністр у справах ветеранів Україні Віталій Кім.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що спецпредставник лідера США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічей із українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що дискусії були "конструктивними". За його словами, далі переговори продовжаться на "технічному рівні".

Віткофф зазначив, що під час візиту до РФ він та Джаред Кушнер намагалися закріпити прогрес, якого вдалося досягти напередодні під час перемовин в Осло з українським та європейськими лідерами.

Як писали Новини.LIVE, під час переговорів Віткоффа з Путіним у Росії представникам ЗМІ вдалося зафіксувати записи американського посланця. На світлинах можна розібрати окремі фрази, зокрема згадки про позицію Трампа.

А Трамп заявив, що переговори щодо припинення російсько-української війни, можливо, перебувають на найбільш просунутому етапі за весь час. Водночас спецпосланець американського президента Джаред Кушнер відзначив позитивні зрушення в мирному процесі після переговорних зустрічей у Норвегії та Росії.