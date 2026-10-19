У суботу, 17 жовтня, у Києві відбувся мітинг проти міського голови Віталія Кличка. Учасники акції вимагали його відставки та критикували підготовку столиці до зими під час війни. Серед головних претензій були бюджетні рішення міської влади, корупція та стан міської інфраструктури.

Про це йдеться в ексклюзивному репортажі Новини.LIVE.

Чому кияни вимагали відставки Кличка

У суботу, 17 жовтня, сотні містян зібралися під будівлею Київської міської державної адміністрації на Хрещатику. Учасники акції висунули вимогу "Кличка — у відставку". Захід організували громадські організації за підтримки волонтерів і військових.

Ініціатори протесту наголошували, що за російські удари по інфраструктурі відповідає агресор. Водночас на їхню думку, підготовка міста до зимового періоду та обґрунтованість бюджетних рішень належали до відповідальності міської влади й особисто її очільника.

Протестувальники висловлювали невдоволення роботою столичної влади та покладали відповідальність за ситуацію на Віталія Кличка. Вони зазначали, що місто недостатньо підготували до зими в умовах російських обстрілів.

Також учасники акції критикували управлінські рішення мера та звинувачували його в потуранні корупції серед представників свого оточення. На їхню думку, бюджетні кошти мали спрямовуватися на підвищення стійкості столиці, а не потрапляти до кишень чиновників.

Протестувальники згадували Харків

На тлі критики столичного міського голови частина учасників мітингу позитивно відгукувалася про мера Харкова Ігоря Терехова. Протестувальники вважають, що він краще контролював ситуацію у своєму місті та працював для людей у складних умовах війни.

Кияни були переконані, що Віталій Кличко вже давно мав би залишити посаду міського голови. Деякі учасники акції заявляли, що інший керівник міг би впоратися з управлінням столицею краще.

Після мітингу містяни залишили під стінами КМДА картонки зі своїми думками про мера. Вони також заявили, що знову вийдуть на Хрещатик, якщо ситуація не зміниться.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Сергій Корецький вважає, що Київ міг краще підготуватися до зими — швидше та якісніше. За його словами, уряд перебирає на себе роботи на незавершених об’єктах, зокрема щодо захисту та резервного забезпечення, оскільки часу на очікування немає. Також Корецький заявив, що після тимчасового призупинення платежів через фінансовий розрив їх уже відновили.

Новини.LIVE писали, що під час мітингу ветеран Олег Симороз заявив, що відставки мера Києва Віталія Кличка недостатньо, і закликав притягнути його до кримінальної відповідальності. Серед претензій до міського голови він назвав корупційні справи в його оточенні, забудову столиці та насильство щодо активістів. Також Симороз розкритикував стан укриттів у Києві й заявив, що міська влада приділяє недостатньо уваги безпеці мешканців і підготовці до зими.