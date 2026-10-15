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Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

15 жовтня 2026 р. 18:31

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18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

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17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

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18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

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13:04 РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

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08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

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22:44 Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

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18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

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17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026
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18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Росія посилює дронові та ракетні атаки по Україні, зокрема, по Києву. А німецький канцлер Фрідріх Мерц не вважає, що Захід не протидіє російській агресії вже на своїй території — головні теми Остаповець_LIVE із Галиною Остаповець.

Подивитися ефір можна тут.

  • Внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках, що у Чернігівській області, загинуло 22 людини, із яких 5 дітей. Наступного дня після атаки містечко відвідав Президент Володимир Зеленський. Він зустрівся із постраждалими та пообіцяв збудувати велике укриття.

    Президент Володимир Зеленський різко відреагував на останні заяви американського держсекретаря Марко Рубіо. Той заявив, що дипломатичне завершення війни наразі виглядає недосяжним, а ситуація загалом схожа на стратегічний глухий кут. Президент категорично не погодився із такою точкою зору.

    Німецький канцлер Фрідріх Мерц із офіційним візитом відвідав Київ. Було підписано 15 угод і документів на суму понад 8,5 мільярда євро. Ще 1,3 млдр євро Мерц привіз до України в якості допомоги на далекобійні засоби ураження, дрони та супутникові технології.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Росія навмисно посилила атаки на Україну після послаблення санкцій та появи спроб тиску на Київ.

Окрім того Президент України із робочим візитом прибув до Брюсселя разом із командою для участі в засіданні Європейської ради та переговорів із міжнародними партнерами. Серед ключових тем зустрічей — посилення тиску на Росію та збільшення оборонної підтримки України.

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19:05 Росія запустила вже майже 1000 дронів: Зеленський обговорив з Рютте

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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