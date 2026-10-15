Росія посилює дронові та ракетні атаки по Україні, зокрема, по Києву. А німецький канцлер Фрідріх Мерц не вважає, що Захід не протидіє російській агресії вже на своїй території — головні теми Остаповець_LIVE із Галиною Остаповець.

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Внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках, що у Чернігівській області, загинуло 22 людини, із яких 5 дітей. Наступного дня після атаки містечко відвідав Президент Володимир Зеленський. Він зустрівся із постраждалими та пообіцяв збудувати велике укриття.



Президент Володимир Зеленський різко відреагував на останні заяви американського держсекретаря Марко Рубіо. Той заявив, що дипломатичне завершення війни наразі виглядає недосяжним, а ситуація загалом схожа на стратегічний глухий кут. Президент категорично не погодився із такою точкою зору.



Німецький канцлер Фрідріх Мерц із офіційним візитом відвідав Київ. Було підписано 15 угод і документів на суму понад 8,5 мільярда євро. Ще 1,3 млдр євро Мерц привіз до України в якості допомоги на далекобійні засоби ураження, дрони та супутникові технології.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Росія навмисно посилила атаки на Україну після послаблення санкцій та появи спроб тиску на Київ.

Окрім того Президент України із робочим візитом прибув до Брюсселя разом із командою для участі в засіданні Європейської ради та переговорів із міжнародними партнерами. Серед ключових тем зустрічей — посилення тиску на Росію та збільшення оборонної підтримки України.