Командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю журналістці Галині Остаповець розповість про ситуацію на Донбасі та Харківщині, перебіг операції "Вівальді" й можливість нового наступу російської армії на Київську область. Він також пояснить, скільки часу Росії може знадобитися для окупації Донбасу, як зменшити втрати українських військових і чого чекати від війни дронів у 2027 році.

Переглянути інтерв'ю з Олександром Півненком можна на каналі Новини.LIVE.

Про що говорив в інтерв'ю Олександр Півненко

Командувач Нацгвардії в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

Ситуація на Донбасі та обстановка на фронті;

Операція "Вівальді" та те, чим вона здивувала російських військових;

Розширення сірої зони на фронті;

Ситуація на Харківщині;

Чи прибувають на фронт новомобілізовані росіяни;

Скільки часу Росії може знадобитися для окупації Донбасу;

Чи можливий новий наступ російських військ на Київщину;

Як мінімізувати втрати українських військових на фронті;

Якою буде війна дронів у 2027 році;

Чи можуть дрони та наземні роботизовані комплекси замінити піхоту;

Чи варто мобілізовувати жінок.

Що раніше говорили про ситуацію на фронті

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав Курську операцію необхідним військовим маневром, який допоміг зірвати плани російської армії та дати українським підрозділам час на відновлення. За його словами, перекидання сил на Покровський напрямок не змінило б ситуації, оскільки там Росія зосередила майже 100 тисяч військових.

Новини.LIVE також писали, що, за оцінками НАТО, у вересні Росія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових убитими та пораненими. З них до 28 тисяч могли загинути. Втрати українських Сил оборони за той самий період становили близько 5 тисяч осіб.