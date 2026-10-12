Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

12 жовтня 2026 р. 07:29

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2026
Text

17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2026
Text

20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Text

17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2026
Text

19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Text

18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Text

07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2026
Text

17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2026
Text

20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Президент США Дональд Трамп оголосив про негайне енергетичне перемир’я між Україною та Росією, заявивши, що обидві сторони вже погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах. Водночас Володимир Зеленський заявив, що дізнався про домовленість зі слів Трампа. Україна, за його словами, готова підтримати перемир’я, якщо Росія також припинить атаки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 12 жовтня.

Гості ефіру:

  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Андрій Грубінко — доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій;
  • Борис Гулкевич — військовий аналітик Defense Express;
  • Пілот екіпажу перехоплювачів 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України на псевдо "Потап";
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Геннадій Дубов — кандидат юридичних наук, політичний експерт;
  • Олександр Шкінь — директор Асоціації "Укрводоканалекологія";
  • Сергій Сілін — бренд-менеджер EcoFlow в Україні;
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;
  • Катерина Рудник — психотерапевтка, психологиня благодійного фонду "Голоси дітей".

Раніше Новини.LIVE писали, що у неділю, 11 жовтня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією. Проте угода, яку запропонував американський лідер, передбачає виключно припинення ударів по НПЗ, а не домовленість про захист енергетики в цілому.

Також Новини.LIVE повідомляли, що того ж дня президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн головні питання, що стосуються подальшої співпраці з Євросоюзом. За підсумками розмови Зеленський подякував партнерам за військову допомогу та повідомив про очікуване виділення нових коштів уже наступного тижня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

07:42 НАТО: втрати Росії у вересні перевищили 50 тисяч осіб

07:30 У ТЦК назвали, на яких підставах штрафують людей повторно

07:30 Поїздка Віткоффа і Кушнера до Путіна відкладається

Text

07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

07:25 Гроші за службу нарахували неправильно: що робити військовому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:10 Жінка в декреті не дає військовий квиток: як діяти компаніям

06:33 Мобілізаційний вік: які зміни обговорюють в Україні

06:30 Хмара: працівників ОПК потрібно максимально захистити від мобілізації

06:10 Право на пенсію: за яких умов держава виплачує 12 000 грн

05:45 Пенсіонери зі статусом ветерана праці: на які пільги можуть розраховувати

07:42 НАТО: втрати Росії у вересні перевищили 50 тисяч осіб

07:30 У ТЦК назвали, на яких підставах штрафують людей повторно

07:30 Поїздка Віткоффа і Кушнера до Путіна відкладається

07:25 Гроші за службу нарахували неправильно: що робити військовому

07:10 Жінка в декреті не дає військовий квиток: як діяти компаніям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:33 Мобілізаційний вік: які зміни обговорюють в Україні

06:30 Хмара: працівників ОПК потрібно максимально захистити від мобілізації

06:10 Право на пенсію: за яких умов держава виплачує 12 000 грн

05:45 Пенсіонери зі статусом ветерана праці: на які пільги можуть розраховувати

05:30 Гідрометцентр попередив про значні дощі в Україні сьогодні: де очікувати

06:33 Ситуація у Миколаєві: чи планують містяни виїжджати за кордон

9 жовтня
Репортаж

06:33 Ціни на ринках пішли вгору: вартість продуктового кошика в Одесі

8 жовтня

06:33 Одеса очима мешканців: що одесити хочуть змінити в місті

6 жовтня

06:33 Росіяни запускають дрони по собаках: вихованці одеського центру адопції

3 жовтня

06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

1 жовтня

06:33 День захисників і захисниць: що одесити бажають українським військовим

30 вересня
Репортаж

21:33 Скільки коштують продукти на одеських ринках: актуальні ціни

29 вересня

22:33 Удари по дата-центрах та провайдерах: чи зможуть одесити без інтернету

25 вересня

22:33 Доля Одеського морвокзалу: що має бути на його місці

06:33 Екологічні наслідки війни для Чорного моря та Одеського узбережжя

Text

07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

9 жовтня
Text

17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

8 жовтня
Text

20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Відео по темі

Всі відео
Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2026 р. 17:59
В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

09 жовтня 2026 р. 13:08
Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

09 жовтня 2026 р. 08:00
Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

08 жовтня 2026 р. 20:49
Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

08 жовтня 2026 р. 17:30
Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

08 жовтня 2026 р. 13:12
ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

08 жовтня 2026 р. 08:00
Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

07 жовтня 2026 р. 19:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації