Президент США Дональд Трамп оголосив про негайне енергетичне перемир’я між Україною та Росією, заявивши, що обидві сторони вже погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах. Водночас Володимир Зеленський заявив, що дізнався про домовленість зі слів Трампа. Україна, за його словами, готова підтримати перемир’я, якщо Росія також припинить атаки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 12 жовтня.

Гості ефіру:

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Андрій Грубінко — доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій;

Борис Гулкевич — військовий аналітик Defense Express;

Пілот екіпажу перехоплювачів 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України на псевдо "Потап";

Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Геннадій Дубов — кандидат юридичних наук, політичний експерт;

Олександр Шкінь — директор Асоціації "Укрводоканалекологія";

Сергій Сілін — бренд-менеджер EcoFlow в Україні;

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;

Катерина Рудник — психотерапевтка, психологиня благодійного фонду "Голоси дітей".

Раніше Новини.LIVE писали, що у неділю, 11 жовтня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією. Проте угода, яку запропонував американський лідер, передбачає виключно припинення ударів по НПЗ, а не домовленість про захист енергетики в цілому.

Також Новини.LIVE повідомляли, що того ж дня президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн головні питання, що стосуються подальшої співпраці з Євросоюзом. За підсумками розмови Зеленський подякував партнерам за військову допомогу та повідомив про очікуване виділення нових коштів уже наступного тижня.