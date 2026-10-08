ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

Посли країн Європейського Союзу домовилися про найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться 743 фізичних та 826 юридичних осіб, яких пов’язують із підтримкою російського вторгнення в Україну. До санкційного списку також внесли 77 депутатів Державної думи Росії. У вересні вони брали участь у проведенні так званих виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Рішення про розширення санкцій посли держав ЄС ухвалили після кількох тижнів консультацій і юридичної перевірки підготовлених списків. Очікується, що 12 жовтня міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно затвердять нові обмеження під час засідання в Люксембурзі. Після цього повний перелік осіб та компаній, які потрапили під санкції, оприлюднять в Офіційному журналі ЄС.

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Гості:

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика"

Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Павло Дрогаль, Речник 30 корпусу морської піхоти

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р

Олександр Федієнко, народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України

Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС)

Ми писали, що за словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, до нових санкційних списків потрапили підприємства російського оборонно-промислового комплексу, які виробляють ракети, військові кораблі та підводні човни, авіаційні двигуни, артилерійські системи, боєприпаси й електроніку. Обмеження також запровадять проти керівників цих компаній.

Новини.LIVE інформували, що спецпосланець США у Східній Європі Джон Коул запропонував президенту Дональду Трампу розглянути можливість скасування санкцій проти Росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. Відповідну ідею запропонував російський дисидент і нобелівський лауреат Дмитро Муратов.

