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ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

08 жовтня 2026 р. 08:00

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Посли країн Європейського Союзу домовилися про найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться 743 фізичних та 826 юридичних осіб, яких пов’язують із підтримкою російського вторгнення в Україну. До санкційного списку також внесли 77 депутатів Державної думи Росії. У вересні вони брали участь у проведенні так званих виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Рішення про розширення санкцій посли держав ЄС ухвалили після кількох тижнів консультацій і юридичної перевірки підготовлених списків. Очікується, що 12 жовтня міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно затвердять нові обмеження під час засідання в Люксембурзі. Після цього повний перелік осіб та компаній, які потрапили під санкції, оприлюднять в Офіційному журналі ЄС.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:  

  • Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика"  
  • Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України 
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист 
  • Павло Дрогаль, Речник 30 корпусу морської піхоти 
  • Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р 
  • Олександр Федієнко, народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
  • Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України 
  • Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 
  • Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) 

Ми писали, що за словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, до нових санкційних списків потрапили підприємства російського оборонно-промислового комплексу, які виробляють ракети, військові кораблі та підводні човни, авіаційні двигуни, артилерійські системи, боєприпаси й електроніку. Обмеження також запровадять проти керівників цих компаній.

Новини.LIVE інформували, що спецпосланець США у Східній Європі Джон Коул запропонував президенту Дональду Трампу розглянути можливість скасування санкцій проти Росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. Відповідну ідею запропонував російський дисидент і нобелівський лауреат Дмитро Муратов.
 

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08:00 Гроші від Норвегії: хто з українців отримає 19 400 грн на дрова

07:59 США куплять для Пентагону ще 1320 українських FPV-дронів

07:58 У Прилуках триває розбір завалів: 22 людини загинули

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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