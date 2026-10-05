Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

05 жовтня 2026 р. 18:26

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2026
Text

21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Text

18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

Text

08:00 Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2026
Text

17:37 Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2026
Text

21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Text

18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може змінити підхід до масованих повітряних атак по Україні. За його словами, російські війська можуть відмовитися від ставки на максимальну кількість засобів ураження та натомість застосовувати озброєння, яке створює складніші завдання для української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про збільшення використання реактивних безпілотників.

Водночас, за інформацією, якою володіє Україна, Росія наразі має близько 700 балістичних ракет у запасі. Крім того, російський військово-промисловий комплекс щомісяця виробляє ще приблизно 130–140 таких ракет.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу
  • Поліна Марченко, адвокат
  • Віктор Загреба, дослідник транспортної інфраструктури , голова правління ГО "Vision Zero".Автор аналітичного дослідження "Мости в Україні"(2025)
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
  • Олег Постернак, політтехнолог
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук
  • Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS"
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій
  • Володимир Омелян, міністр інфраструктури України (2016-2019)

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська ППО перехоплює 85–92% звичайних російських "Шахедів". Водночас ефективність знищення реактивних безпілотників була нижчою та становила близько 50–55%, а в окремих випадках сягала 60%. За словами Володимира Зеленського, у протидії таким дронам важливу роль відіграють винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси.

Також Зеленський розповідав, що Україна планує посилювати удари по російських нафтопереробних підприємствах у відповідь на зміну підходів РФ до повітряних атак. Крім того, українська розвідка раніше отримувала документи, які могли свідчити про підготовку Росією нової "доктрини" із розширенням переліку цілей напередодні зимового періоду.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:25 Робочий тиждень для підлітків можуть збільшити: як це вплине на заробіток

Репортаж

19:24 Терехов повідомив про загиблих під завалами швейного цеху

Ексклюзив

19:15 Українцям радять запастися пальним: скільки літрів потрібно мати

19:11 Зупинка на вимогу ТЦК: що важливо знати кожному водієві

Репортаж

18:57 У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:54 Закликав до ядерного удару: СБУ передала справу Бортка до суду

Ексклюзив

18:34 Купівля "сірого" iPhone може обернутися блокуванням за кордоном

Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

18:25 Тепло та сонячно: прогноз погоди на Харківщині на завтра

18:20 Без смартфонів і алкоголю: правила для рекрутів на БЗВП

19:25 Робочий тиждень для підлітків можуть збільшити: як це вплине на заробіток

Репортаж

19:24 Терехов повідомив про загиблих під завалами швейного цеху

Ексклюзив

19:15 Українцям радять запастися пальним: скільки літрів потрібно мати

19:11 Зупинка на вимогу ТЦК: що важливо знати кожному водієві

Репортаж

18:57 У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:54 Закликав до ядерного удару: СБУ передала справу Бортка до суду

Ексклюзив

18:34 Купівля "сірого" iPhone може обернутися блокуванням за кордоном

18:25 Тепло та сонячно: прогноз погоди на Харківщині на завтра

18:20 Без смартфонів і алкоголю: правила для рекрутів на БЗВП

18:15 Виплати військовослужбовцям: чи доплачують 10 тис. грн під час лікування

06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

1 жовтня

06:33 День захисників і захисниць: що одесити бажають українським військовим

30 вересня
Репортаж

21:33 Скільки коштують продукти на одеських ринках: актуальні ціни

29 вересня

22:33 Удари по дата-центрах та провайдерах: чи зможуть одесити без інтернету

25 вересня

22:33 Доля Одеського морвокзалу: що має бути на його місці

06:33 Екологічні наслідки війни для Чорного моря та Одеського узбережжя

24 вересня

06:33 Нові переговори Трампа і Зеленського: що очікують одесити

23 вересня

22:33 Продукти в одеських магазинах: що відбувається з цінами

21 вересня

22:33 Оксамитовий сезон в Одесі: скільки коштує відпочинок удвох

18 вересня

22:33 Наближення зими та обстріли: чи планують одесити виїжджати з міста

Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

2 жовтня
Text

21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Text

18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

05 жовтня 2026 р. 13:24
Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

05 жовтня 2026 р. 08:00
Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

02 жовтня 2026 р. 21:00
Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

02 жовтня 2026 р. 18:34
Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

02 жовтня 2026 р. 13:14
Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

02 жовтня 2026 р. 08:00
Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

01 жовтня 2026 р. 17:37
РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

01 жовтня 2026 р. 13:19

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації