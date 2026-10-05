Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може змінити підхід до масованих повітряних атак по Україні. За його словами, російські війська можуть відмовитися від ставки на максимальну кількість засобів ураження та натомість застосовувати озброєння, яке створює складніші завдання для української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про збільшення використання реактивних безпілотників.

Водночас, за інформацією, якою володіє Україна, Росія наразі має близько 700 балістичних ракет у запасі. Крім того, російський військово-промисловий комплекс щомісяця виробляє ще приблизно 130–140 таких ракет.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу

Поліна Марченко, адвокат

Віктор Загреба, дослідник транспортної інфраструктури , голова правління ГО "Vision Zero".Автор аналітичного дослідження "Мости в Україні"(2025)

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"

Олег Постернак, політтехнолог

Олексій Якубін, кандидат політичних наук

Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS"

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України (2016-2019)

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська ППО перехоплює 85–92% звичайних російських "Шахедів". Водночас ефективність знищення реактивних безпілотників була нижчою та становила близько 50–55%, а в окремих випадках сягала 60%. За словами Володимира Зеленського, у протидії таким дронам важливу роль відіграють винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси.

Також Зеленський розповідав, що Україна планує посилювати удари по російських нафтопереробних підприємствах у відповідь на зміну підходів РФ до повітряних атак. Крім того, українська розвідка раніше отримувала документи, які могли свідчити про підготовку Росією нової "доктрини" із розширенням переліку цілей напередодні зимового періоду.