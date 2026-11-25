Станом на середу, 25 листопада, внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру зафіксовано знеструмлення у п'яти областях України. Найскладніша ситуація залишається на Дніпропетровщині, де застосовують аварійні відключення, та на Запоріжжі, де енергетикам уже вдалося частково відновити електропостачання.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Павло Лакійчук — військовий аналітик, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Ігор Ткаченко — офіцер відділення комунікацій 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, старший лейтенант;

Олексій Леонов — народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Леонід Косянчук — експрезидент асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 25 листопада російські війська здійснили масовану атаку на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання.

Також Новини.LIVE писали, що 25 листопада Норвегія виділила додаткові 46,3 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення пошкоджених російськими атаками енергооб'єктів.