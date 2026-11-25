Станом на 24 листопада втрати російської армії від початку 2026 року сягнули 432 519 військових, що стало найвищим річним показником за час повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, цей показник уже перевищив втрати противника за весь 2024 рік, який раніше був найбільш трагічним для Росії.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Максим Джигун — політолог;

Олег Лісний — політолог-міжнародник, віцепрезидент аналітичного центру "Політика";

Михайло Жирохов — військовий аналітик;

Богдан Долінце — експерт із питань авіаційного ринку;

Сергій Козир — народний депутат України від партії "Слуга народу";

Данило Міро — депутат Дніпровської міської ради;

Роланд Цебер — депутат Закарпатської обласної ради, голова Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція";

Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Андрій Сухарина — провідний аналітик громадської організації "Join Ukraine";

Регіна Харченко — виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада та в ніч проти 24 листопада Сили оборони України уразили переправу через річку Вовчу на Донеччині та скупчення російських вантажівок у Брянській області РФ. Поблизу Берестка українські військові атакували транспорт, який окупанти використовували для доставки боєприпасів, пального та продовольства на передову.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 17 листопада українські військові атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після влучання на території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа.