Увечері у вівторок, 24 листопада, в Ужгороді президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр проводять пресконференцію за підсумками зустрічі на Закарпатті. Напередодні глава угорського уряду анонсував візит до України, висловив підтримку українському народу та назвав Росію агресором.

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Ми писали, що у вівторок, 24 листопада в Ужгороді Петер Мадяр під час зустрічі з Володимиром Зеленським висловив підтримку Україні. Він заявив, що Угорщина виділить 1 млрд форинтів на гуманітарну допомогу.

Новини.LIVE інформували, що за підсумками зустрічі лідерів обох країн стало відомо, що Україна й Угорщина розширять співпрацю в енергетичній та транспортній сферах. Окремо Зеленський та Мадяр обговорили гуманітарне розмінування.