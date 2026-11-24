Прем'єр Угорщини, Петер Мадяр, сьогодні відвідає Закарпаття, де зустрінеться із Зеленським та представниками угорської громади. Це його перший візит до регіону з 2015 року. Це перший візит угорського прем’єра до Закарпаття з 2015 року. Також Мадяр планує зустрітися з представниками угорської громади.
Про це та інше говоритимуть в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.
Ефір День.LIVE 24 листопада
Гості ефіру:
- Ярослав Телешун — кандидат політичних наук;
- Андрій Риженко — капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ;
- Роман Гончаренко — редактор "Deutsche Welle";
- Павло Гай-Нижник — політолог;
- Андріан Прокіп — доктор економічних наук;
- Михайло Непран — перший віце-президент торгово-промислової палати;
- Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 листопада прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибуде на Закарпаття, де планує провести переговори з Володимиром Зеленським і зустрітися з представниками угорської громади. Це перший візит угорського прем’єра до регіону з 2015 року.
Також, за останні шість місяців Україні та Угорщині вдалося суттєво покращити двосторонні відносини. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин і досягли прогресу в питаннях, які раніше залишалися проблемними.