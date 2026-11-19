У четвер, 19 листопада, економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ проаналізував зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського лідера Володимира Путіна. Експерт також розглянув перспективи завершення війни, можливе скорочення європейської допомоги Україні та економічні ризики, зокрема подорожчання продуктів і коливання курсу гривні.

Про це Кущ розповів в інтерв'ю Віталію Прудиусу для проєкту "Світ на зламі" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Як зустріч Трампа, Путіна та Сі може вплинути на Україну

Під час розмови економіст проаналізував результати переговорів лідерів трьох держав та можливі зміни геополітичної стратегії Вашингтона.

Окрему увагу співрозмовники приділили ролі Китаю в міжнародній політиці, його відносинам із Росією та можливості залучення Пекіна до мирного процесу.

Також обговорювалися перспективи дипломатичного врегулювання, ймовірність продовження війни у 2027 році та причини, через які США поки не запроваджують жорсткіших санкцій проти Москви.

Ще одним питанням стала подальша фінансова підтримка України з боку європейських партнерів та ризики її скорочення.

Кущ зосередився на економічних наслідках російських атак на українські підприємства. Зокрема, йшлося про загрози для аграрного сектору та можливий дефіцит окремих продуктів харчування.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про згоду Росії на концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.

Також Новини.LIVE писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий раунд переговорів України, США та європейських країн у Берліні.