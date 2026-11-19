Українська делегація прибула до Берліна, де відбудеться засідання Коаліції охочих за участю представників понад 40 країн-партнерів. До зустрічі також долучиться команда президента США. Окрім спільного засідання, у німецькій столиці заплановані двосторонні переговори Володимира Зеленського з європейськими партнерами, зокрема канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 19 листопада

Гості ефіру:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;

Юрій Костенко — народний депутат України п’яти скликань Верховної Ради, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Владислав Фарапонов — голова "Інституту Американістики";

Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Наталія Адаменко — експертка з етикету та дипломатичного протоколу, президентка Etiquette School;

Володимир Фесенко — політолог;

Петро Олещук — політолог;

Михайло Якубович — сходознавець.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада Володимир Зеленський прибув до Берліна для участі в зустрічі Коаліції охочих, до якої долучаться понад 40 країн-партнерів. Під час переговорів планують обговорити завершення війни, гарантії безпеки, посилення протиповітряної оборони та енергетичну й фінансову підтримку України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський перед зустріччю Коаліції охочих у Берліні провів частину переговорів із представниками Франції, Великої Британії та Німеччини. Глава держави наголосив, що Україні особливо потрібні пакети підтримки.