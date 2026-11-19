На 19 листопада запланована тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Переговори мають відбутися в китайському Шеньчжені. На зустріч відведено не більше ніж годину, а війну в Україні не планують обговорювати.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Борис Бабін — експерт Асоціації Реінтеграції Криму;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських сил ЗС України;

Павло Лакійчук — військовий аналітик (керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ");

Світлана Осауленко — депутатка Одеської міської ради;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Ярослав Куц — заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України;

Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-НАТО;

Євген Скрипник — лікар-психіатр, психотерапевт.

Новини.LIVE інформували, що 18 листопада 2026 року Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін коротко зустрілися перед вечерею на полях саміту АТЕС у Китаї. Повноцінні тристоронні переговори заплановані на 19 листопада. Серед тем обговорення — скорочення ядерних арсеналів та війна в Ірані.

Новини.LIVE писали, що повноформатні двосторонні переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС не заплановані. Водночас 19 листопада лідери можуть провести коротку розмову. Тристороння зустріч за участю Сі Цзіньпіна триватиме не більше ніж годину, а серед заявлених тем — нерозповсюдження ядерної зброї.