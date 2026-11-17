До переговорів щодо завершення війни вперше долучилися всі європейські представники, які братимуть участь у діалозі з Росією. Зустріч переговорних команд України, США та Європи відбулася в онлайн-форматі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне достойного завершення війни та гарантованої безпеки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Богдан Ференс — експерт з міжнародних питань;

Андрій Риженко — капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020 роки);

Ігор Романенко — генерал-лейтенант (засновник БФ "Закриємо небо України");

Павло Пец — капітан, заступник командира батальйону безпілотних систем, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ;

Віталій Кулик — футуролог;

Зіновій Свереда — доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт;

Ольга Ясьмо — політологиня;

Оксана Скляр — провідний фахівець відділу комунікації з медіа УкрГМЦ.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах із Росією Європу представлятимуть п'ять країн та міжнародні інституції. До обговорення вперше долучилися представники Єврокомісії, Євроради та НАТО. Наступний раунд переговорів планують продовжити в Берліні.

Новини.LIVE писали, що Урсула фон дер Ляєн заявила про активну участь Європи в мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейська сторона долучатиметься до процесу у форматі Е5 та ЄС. Водночас Євросоюз забезпечуватиме підтримку України та посилюватиме тиск на Росію.