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Уражено Кримський міст та перекрито проїзд: ефір День.LIVE

Уражено Кримський міст та перекрито проїзд: ефір День.LIVE

16 листопада 2026 р. 13:29

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13:29 Уражено Кримський міст та перекрито проїзд: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розповів про нову тактику російських обстрілів: ефір Ранок.LIVE

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18:05 Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Через атаки РФ половина областей України без світла: ефір День.LIVE

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11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька, заступниця голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" Ярослава Авраменко, політичний аналітик, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Богдан Попов та експерт Європейського інституту Василь Яблонський.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 16 листопада окупаційна влада Криму повідомила про удар по Кримському мосту, що призвело до обмеження руху транспорту до середини дня. 

Крім того, у Керчі розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків.

Як писали Новини.LIVE, у Ростовській області РФ пошкоджено міст через річку Міус, який входить до складу сухопутного коридору, що веде до окупованого Криму. Переправа зазнала руйнувань унаслідок атаки безпілотників у ніч проти 7 листопада. 

А речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що обстановка в Чорному морі поступово трансформується на тлі українських атак на військові об'єкти РФ. Українські удари спрямовані не лише по цілях на території окупованого Криму, а й по підприємствах ВПК, розташованих у глибокому тилу. 

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