Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька, заступниця голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" Ярослава Авраменко, політичний аналітик, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Богдан Попов та експерт Європейського інституту Василь Яблонський.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 16 листопада окупаційна влада Криму повідомила про удар по Кримському мосту, що призвело до обмеження руху транспорту до середини дня.

Крім того, у Керчі розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків.

Як писали Новини.LIVE, у Ростовській області РФ пошкоджено міст через річку Міус, який входить до складу сухопутного коридору, що веде до окупованого Криму. Переправа зазнала руйнувань унаслідок атаки безпілотників у ніч проти 7 листопада.

А речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що обстановка в Чорному морі поступово трансформується на тлі українських атак на військові об'єкти РФ. Українські удари спрямовані не лише по цілях на території окупованого Криму, а й по підприємствах ВПК, розташованих у глибокому тилу.