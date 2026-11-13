Зеленський заявив про проблеми з відновленням енергетики. Президент зазначив, що темпи відновлювальних робіт у низці громад залишаються надто повільними. За його словами, вже визначили, як виправити ситуацію. Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення проходило швидше.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 листопада.

Гості ефіру:

Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

- Юрій Касьянов — авіаційний інженер та фахівець з безпілотників, офіцер ЗСУ;

- Ахмед Закаєв — голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном;

Руслан Горбенко — народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Ілля Котов — Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Єлизавета Ясько — народний депутат України, "Слуга Народу";

Олег Постернак — політтехнолог;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що станом на ранок 13 листопада через російські атаки проблеми з електропостачанням мали 12 областей України. У Міненерго попереджали, що графіки погодинних відключень можуть змінюватися кілька разів протягом години, а відновлення пошкоджених об'єктів ускладнюють нові обстріли та повітряні тривоги.

Також Новини.LIVE писали, що Росія в рази посилила удари по енергетичній інфраструктурі України. Представник "Укренерго" Ярослав Пономаренко розповів, що майже 100% обладнання, яке технічно можливо захистити, вже має інженерний захист. Водночас окремі елементи підстанцій залишаються вразливими, а реактивні "Шахеди" створюють додаткові загрози.