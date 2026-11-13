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Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

13 листопада 2026 р. 18:05

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18:05 Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

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17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

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18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

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18:05 Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Через атаки РФ половина областей України без світла: ефір День.LIVE

Text

11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

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17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про проблеми з відновленням енергетики. Президент зазначив, що темпи відновлювальних робіт у низці громад залишаються надто повільними. За його словами, вже визначили, як виправити ситуацію. Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення проходило швидше.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 листопада.

Гості ефіру:

  • Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • - Юрій Касьянов — авіаційний інженер та фахівець з безпілотників, офіцер ЗСУ;
  • - Ахмед Закаєв — голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном;
  • Руслан Горбенко — народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Ілля Котов — Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Єлизавета Ясько — народний депутат України, "Слуга Народу";
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що станом на ранок 13 листопада через російські атаки проблеми з електропостачанням мали 12 областей України. У Міненерго попереджали, що графіки погодинних відключень можуть змінюватися кілька разів протягом години, а відновлення пошкоджених об'єктів ускладнюють нові обстріли та повітряні тривоги. 

Також Новини.LIVE писали, що Росія в рази посилила удари по енергетичній інфраструктурі України. Представник "Укренерго" Ярослав Пономаренко розповів, що майже 100% обладнання, яке технічно можливо захистити, вже має інженерний захист. Водночас окремі елементи підстанцій залишаються вразливими, а реактивні "Шахеди" створюють додаткові загрози.

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