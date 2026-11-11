Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Після переговорів в Абу-Дабі, які тривали 10 та 11 листопада 2026 року, сторони заявили про прогрес у питанні гарантій безпеки для України. Водночас територіальне питання залишається найскладнішим у перемовинах. За словами Давида Арахамії, рішення можуть знайти до Нового року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 11 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Роман Світан — полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик;

Лариса Волошина — журналістка, психологиня;

Юлія Яцик — народна депутатка (позафракційна), член Комітету з питань правоохоронної діяльності;

Леонід Ємець — депутат Київської міської ради, фракція "Європейська Солідарність", голова Комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук;

Віталій Нестор — депутат Київської міської ради, фракція "Батьківщина", доктор юридичних наук;

Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;

Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";

Лілія Пашинна — депутатка Київської міської ради, фракція "Слуга народу", член Комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський розповів про теми, які обговорювали під час другого дня переговорів в Абу-Дабі 11 листопада. Серед них — енергетичне перемир’я, припинення бойових дій на морі, обмін полоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів. Президент наголосив, що пріоритетом України залишається припинення війни.

Новини.LIVE писали, що на переговорах в Абу-Дабі Україна, США та Росія обговорили можливість масштабного обміну полоненими. За словами Володимира Зеленського, йдеться про формат "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500". Американська сторона передасть цю пропозицію Росії під час подальших контактів.