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Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

09 листопада 2026 р. 08:00

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог-міжнародник Олег Лісний, нардеп від партії "Слуга народу" Михайло Ананченко, військовий оглядач Василь Пехньо, командир групи "Терра" у складі 3-го армійського корпусу, головний сержант Микола Волохов із позивним "Абдула", капітан 1-го рангу у відставці, учасник російсько-української війни, кандидат військових наук, доцент Степан Якимʼяк, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, політтехнолог Руслан Рохов, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Андрій Грубінко та експертка з охорони водних ресурсів Марʼяна Гінзула.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що премʼєр-міністр Сергій Корецький на доручення українського лідера Володимира Зеленського незабаром представить програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та забезпечення достатнього резерву автобусів. 

Крім того, частково відновлено рух Північним мостом у столиці після технічного обстеження. Проїзд дозволений з тимчасовими обмеженнями — одна смуга з лівого берега на правий та дві у зворотному напрямку. Також мостом відновлюється рух автобусів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на кандидата політичних наук Олексія Якубіна, попри значні витрати Києва на розвиток транспортної інфраструктури, жителі столиці й надалі змушені оплачувати проїзд. До того ж перебої в роботі електротранспорту та метро змушують пасажирів витрачати багато часу на дорогу. За словами Якубіна, розв’язанням цих проблем має займатися міська влада. Як приклад він наводить Харків, де громадський транспорт працює безкоштовно.

Крім того, із 9 листопада в Києві діють нові правила організації руху на трьох мостах через Дніпро у зв’язку з додатковими безпековими загрозами. Зокрема, поліцейські перевірятимуть під'їзди до мостів і найбільш завантажені ділянки доріг.

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08:06 Магнітна буря не відступає: що очікувати метеозалежним сьогодні

08:00 Гроші УВКБ ООН: хто і де може отримати близько 12 000 грн у листопаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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