В Україні можуть розглянути онлайн-формат виборів, якщо Верховна Рада розробить для цього потрібні юридичні та технічні рішення. Президент Володимир Зеленський наголосив, що проводити голосування за нинішніх умов несправедливо, адже військові на передовій виступають проти. За його словами, мільйони захисників перебувають в окопах і ризикують життям, а організувати для них класичне волевиявлення на фронті зараз технічно неможливо.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 6 листопада

Запрошені гості ефіру:

Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода;

Дмитро Плетенчeк, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;

Олександр Запара, начальник відділення комунікації 23 бригади "Хортиця" Національної гвардії України, майор;

Андрій Єременко, соціолог;

Наталія Бутирська, експертка з Азійсько-Тихоокеанського регіону;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Юрій Олійник, політолог-міжнародник;

Іван Перегінець, віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України;

Ганна Солощенко, лікар кардіолог.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський відреагував на результати виборів до Конгресу США, наголосивши на обіцянках Демократичної партії тримати війну в Україні серед головних пріоритетів. За його словами, Київ розраховує, що перемога демократів збереже двопартійну підтримку та посилить увагу Вашингтона до безпеки в Європі.

Також глава держави провів переговори з очільником Євроради Антоніу Коштою щодо євроінтеграції та майбутньої зустрічі в Абу-Дабі. Україна планує до кінця року закрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС. При цьому Зеленський підкреслив, що питання повоєнного відновлення та гарантій безпеки неможливо вирішувати без участі європейських партнерів.