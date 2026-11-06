Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

06 листопада 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Text

13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Text

19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Text

18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Text

13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

В Україні можуть розглянути онлайн-формат виборів, якщо Верховна Рада розробить для цього потрібні юридичні та технічні рішення. Президент Володимир Зеленський наголосив, що проводити голосування за нинішніх умов несправедливо, адже військові на передовій виступають проти. За його словами, мільйони захисників перебувають в окопах і ризикують життям, а організувати для них класичне волевиявлення на фронті зараз технічно неможливо.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 6 листопада

Запрошені гості ефіру:

  • Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода;
  • Дмитро Плетенчeк, речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;
  • Олександр Запара, начальник відділення комунікації 23 бригади "Хортиця" Національної гвардії України, майор;
  • Андрій Єременко, соціолог;
  • Наталія Бутирська, експертка з Азійсько-Тихоокеанського регіону;
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
  • Юрій Олійник, політолог-міжнародник;
  • Іван Перегінець, віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України;
  • Ганна Солощенко, лікар кардіолог.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський відреагував на результати виборів до Конгресу США, наголосивши на обіцянках Демократичної партії тримати війну в Україні серед головних пріоритетів. За його словами, Київ розраховує, що перемога демократів збереже двопартійну підтримку та посилить увагу Вашингтона до безпеки в Європі.   

Також глава держави провів переговори з очільником Євроради Антоніу Коштою щодо євроінтеграції та майбутньої зустрічі в Абу-Дабі. Україна планує до кінця року закрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС. При цьому Зеленський підкреслив, що питання повоєнного відновлення та гарантій безпеки неможливо вирішувати без участі європейських партнерів.   

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:46 Європейський Союз має бути залучений до обговорень: Кошта про переговори з РФ

08:44 Готуйтеся до короткочасних, але відчутних магнітних бур: коли чекати

Ексклюзив

08:35 Повторення сценарію Олешок можливе ще у трьох містах: експерт

08:21 Трамп заявив про втрати фондового ринку США через перемогу демократів

08:20 Податки у 2026 році: до якої суми боргу гроші не стягують примусово

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:17 Понад 60% ветеранів не задоволені роботою Мінветеранів: Віталій Кім

08:07 У Росії після вибухів спалахнула пожежа на Афіпському НПЗ

08:00 Грошова допомога від UNHCR: хто і де отримає 36 900 грн

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

07:48 У Литві виник жорсткий дефіцит коштів на допомогу українцям

08:46 Європейський Союз має бути залучений до обговорень: Кошта про переговори з РФ

08:44 Готуйтеся до короткочасних, але відчутних магнітних бур: коли чекати

Ексклюзив

08:35 Повторення сценарію Олешок можливе ще у трьох містах: експерт

08:21 Трамп заявив про втрати фондового ринку США через перемогу демократів

08:20 Податки у 2026 році: до якої суми боргу гроші не стягують примусово

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:17 Понад 60% ветеранів не задоволені роботою Мінветеранів: Віталій Кім

08:07 У Росії після вибухів спалахнула пожежа на Афіпському НПЗ

08:00 Грошова допомога від UNHCR: хто і де отримає 36 900 грн

07:48 У Литві виник жорсткий дефіцит коштів на допомогу українцям

07:43 Рютте пояснив, чому Європа досі залежить від Трампа та США

06:33 Ціни на одеських ринках зростають: скільки коштують продукти

5 листопада

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

30 жовтня

06:33 Стан Чорного моря: які небезпеки зберігаються для одеситів

29 жовтня

06:33 Огірки вже по 120 грн: як змінилися ціни на ринку Черемушки в Одесі

28 жовтня

08:53 Що чекає на одеситів вже цієї зими: прогнози синоптиків

27 жовтня

06:33 Пам’ятник Пушкіну в Одесі: що думають одесити про його знесення

24 жовтня

06:33 На кордоні з Молдовою пропонують зміни: як реагують одесити

23 жовтня

06:33 Переведення годинника на годину назад: як до цього ставляться одесити

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада
Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Text

13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

05 листопада 2026 р. 20:00
У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

05 листопада 2026 р. 17:07
Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

05 листопада 2026 р. 13:09
Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

05 листопада 2026 р. 13:01
Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

05 листопада 2026 р. 07:23
Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

04 листопада 2026 р. 21:35
Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

04 листопада 2026 р. 19:56
Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації