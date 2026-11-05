У Києві поступово відновлюють водопостачання після атаки РФ. За словами мера столиці, тиск у водопровідній системі поступово нормалізують, а подачу води відновлюють у районах, де виникли перебої. Причиною аварійної ситуації стала російська атака на енергосистему України. Внаслідок ударів було пошкоджено обладнання, яке забезпечує електроенергією, зокрема, Київ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 листопада.

Гості ефіру:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Олег Шамшур — Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2005-2010) та Франції (2014-2020);

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик (співголова громадської ініціативи Права справа);

Тетяна Козаченко — адвокат, (член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020);

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011);

Леся Забуранна — народна депутатка, фракція "Слуга народу", комітет з питань бюджету;

Валерій Димов —політолог;

Андрій Добрянський — експерт з "Центру Відносини США-Україна";

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Михайло Якубович — сходознавець.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 листопада в усіх районах Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійні знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури. У Київводоканалі зазначили, що фахівці разом з енергетиками працюють над усуненням проблеми, а подачу води поступово відновлюють.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Київ отримає 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 генератор уряд планує передати 12 громадам у регіонах. Обладнання закуповують коштом резервного фонду, а місцеву владу закликали якомога швидше встановити та підключити його.