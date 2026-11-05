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У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

05 листопада 2026 р. 17:07

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

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17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

У Києві поступово відновлюють водопостачання після атаки РФ. За словами мера столиці, тиск у водопровідній системі поступово нормалізують, а подачу води відновлюють у районах, де виникли перебої. Причиною аварійної ситуації стала російська атака на енергосистему України. Внаслідок ударів було пошкоджено обладнання, яке забезпечує електроенергією, зокрема, Київ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 листопада.

Гості ефіру:

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Олег Шамшур — Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2005-2010) та Франції (2014-2020);
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик (співголова громадської ініціативи Права справа);
  • Тетяна Козаченко — адвокат, (член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020);
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011);
  • Леся Забуранна — народна депутатка, фракція "Слуга народу", комітет з питань бюджету;
  • Валерій Димов —політолог;
  • Андрій Добрянський — експерт з "Центру Відносини США-Україна";
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Михайло Якубович — сходознавець.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 листопада в усіх районах Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійні знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури. У Київводоканалі зазначили, що фахівці разом з енергетиками працюють над усуненням проблеми, а подачу води поступово відновлюють.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Київ отримає 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 генератор уряд планує передати 12 громадам у регіонах. Обладнання закуповують коштом резервного фонду, а місцеву владу закликали якомога швидше встановити та підключити його.

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17:07 Ердоган заявив, що планує обговорити з Путіним закінчення війни в Україні

16:36 Операція Карфаген: пʼяти особам оголошено підозри

16:35 Пенсійні гроші можуть не прийти: які вимоги не можна ігнорувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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