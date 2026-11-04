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Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

04 листопада 2026 р. 12:48

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

Text

07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2026
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

Демократична партія США здобула контроль над Конгресом, отримавши більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. За попередніми результатами, у нижній палаті демократи мають 227 місць проти 134 у республіканців. Таким чином, вони перевищили необхідний для більшості мінімум у 218 мандатів. Демократи також виграли 34 округи, які раніше представляли республіканці. Водночас підрахунок голосів ще триває у 74 округах.

Про це та інше говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 листопада

До обговорення долучаться:

  • Ярослав Куц — заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України;
  • Олег Леонтьєв — адвокат у сфері військового законодавства;
  • Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
  • Ілля Котов — кандидат наук з державного управління;
  • Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК.

Як повідомляли Новини.LIVE, за підсумками проміжних виборів у США Демократична партія здобула більшість у Сенаті, позбавивши республіканців контролю над верхньою палатою Конгресу. Вирішальними стали перемоги демократів у традиційно консервативних Техасі та Канзасі.

Як повідомляли Новини.LIVE, прихильники Демократичної партії США вийшли на святкування після перемоги на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. У соцмережах поширюють відео, на яких люди аплодують, вигукують привітання та танцюють.

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12:33 Догляд за бабусею з інвалідністю: адвокат пояснив, які обов'язки онуків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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