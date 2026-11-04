Демократична партія США здобула контроль над Конгресом, отримавши більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. За попередніми результатами, у нижній палаті демократи мають 227 місць проти 134 у республіканців. Таким чином, вони перевищили необхідний для більшості мінімум у 218 мандатів. Демократи також виграли 34 округи, які раніше представляли республіканці. Водночас підрахунок голосів ще триває у 74 округах.

Про це та інше говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 листопада

До обговорення долучаться:

Ярослав Куц — заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України;

Олег Леонтьєв — адвокат у сфері військового законодавства;

Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;

Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління;

Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК.

Як повідомляли Новини.LIVE, за підсумками проміжних виборів у США Демократична партія здобула більшість у Сенаті, позбавивши республіканців контролю над верхньою палатою Конгресу. Вирішальними стали перемоги демократів у традиційно консервативних Техасі та Канзасі.

Як повідомляли Новини.LIVE, прихильники Демократичної партії США вийшли на святкування після перемоги на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. У соцмережах поширюють відео, на яких люди аплодують, вигукують привітання та танцюють.