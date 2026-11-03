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СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

03 листопада 2026 р. 17:18

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Зеленський запропонував Трампу місячну паузу в ударах по НПЗ за Patriot: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним: ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2026
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21:00 Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

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18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11 Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

СБУ встановила близько 100 причетних осіб до резонансної сутички в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Повідомляється, що відповідні органи проводять масштабні обшуки. Питання щодо затримання фігурантів та вручення їм підозр наразі вирішується.

Усі подробиці спецоперації СБУ, хронологію подій та реакцію правоохоронців дивіться у прямому ефірі "Вечір.LIVE".

Гості: 

  • Пьотр Кульпа, польський експерт, колишній член уряду Польщі;
  • Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Станіслав Броневицький, колишній прокурор САП (2020-2024);
  • Ольга Алтуніна, Представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти Украіни;
  • Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
  • Валентин Наливайченко, народний депутат України, "Батьківщина", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу ";
  • Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA";
  • Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ.

Ми писали, що ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці відбулась сутичка. У соціальних мережах повідомляли, нібито чоловіків силою утримують в підвалі. Правоохоронці спростували інформацію про незаконне утримання осіб та загибель одного із них.

Новини.LIVE інформували, що засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк повідомив, що в цій сутичці людям платили за участь. Повідомляється, що за присутність організатори обіцяли сто доларів, а за проникнення в будинок аж 10 тисяч доларів. За думку Середюка, організатори розхитують ситуацію в Україні.

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