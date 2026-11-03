СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

СБУ встановила близько 100 причетних осіб до резонансної сутички в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Повідомляється, що відповідні органи проводять масштабні обшуки. Питання щодо затримання фігурантів та вручення їм підозр наразі вирішується.

Усі подробиці спецоперації СБУ, хронологію подій та реакцію правоохоронців дивіться у прямому ефірі "Вечір.LIVE".

Гості:

Пьотр Кульпа, польський експерт, колишній член уряду Польщі;

Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";

Станіслав Броневицький, колишній прокурор САП (2020-2024);

Ольга Алтуніна, Представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти Украіни;

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";

Валентин Наливайченко, народний депутат України, "Батьківщина", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу ";

Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA";

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ.

Ми писали, що ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці відбулась сутичка. У соціальних мережах повідомляли, нібито чоловіків силою утримують в підвалі. Правоохоронці спростували інформацію про незаконне утримання осіб та загибель одного із них.

Новини.LIVE інформували, що засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк повідомив, що в цій сутичці людям платили за участь. Повідомляється, що за присутність організатори обіцяли сто доларів, а за проникнення в будинок аж 10 тисяч доларів. За думку Середюка, організатори розхитують ситуацію в Україні.