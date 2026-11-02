Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Він сподівається, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати такі переговори.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 листопада.

Гості ефіру:

Ігор Тодоров — член Української асоціації зовнішньої політики, професор Ужгородського університету;

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;

Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник служби застосування відділення безпілотних систем секції планування застосування штабу бригади "Рубіж" НГУ;

Богдан Долінце — експерт із питань авіаційного ринку;

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;

Геннадій Рябцев — експерт із питань енергетики;

Вадим Гречківський — адвокат;

Галина Остаповець —спеціальна кореспондентка Новини.LIVE;

Андрій Жигулін — онкопластичний та реконструктивний хірург, засновник і керівник Центру мамології лікарні ЛІСОД.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині. Український лідер наголосив на можливості провести переговори за участю турецького президента Реджепа Ердогана. Детальніше про заяву Зеленського.

Також Новини.LIVE повідомляли, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Володимира Путіна відповісти на телефонний дзвінок Володимира Зеленського. Водночас він зазначив, що російський лідер нібито відкритий до контактів, якщо український президент сам ініціює розмову.