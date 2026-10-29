Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський допустив обговорення гарантій безпеки для Росії після завершення війни. Водночас він наголосив, що спершу потрібно врегулювати питання війни та забезпечити потреби України. Глава держави також повідомив про сигнали щодо можливого скорочення американських військ у Європі.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 29 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";

В'ячеслав Деменський — старший лейтенант, командир роти 2 батальйону оперативного призначення бригади "Буревій";

Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Ірина Борзова — народна депутатка від фракції "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики";

Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики";

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;

Андрій Жигулін — онкопластичний та реконструктивний хірург, засновник та керівник Центру Мамології Лікарні ЛІСОД.

Новини.LIVE інформували, Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів по енергетичній інфраструктурі Росії у відповідь на атаки окупантів. За його словами, Україна погодилася на пропозицію Дональда Трампа припинити удари по енергетиці, однак Росія її відхилила. Енергетичне перемир’я так і не запрацювало.

Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив, що питання територій Україна готова обговорювати лише на рівні лідерів держав. Під час майбутньої тристоронньої зустрічі зі США та Росією Київ планує порушити питання припинення ударів по енергетиці й бойових дій на морі, обміну полоненими та повернення українських дітей. Президент наголосив, що Москва не демонструє готовності завершувати війну, а Україні важливо зберігати єдність із партнерами.