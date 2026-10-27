У вівторок, 27 жовтня, у Києві тимчасово перекрили рух Південним мостом через пошкодження внаслідок нічної російської атаки. Удар також пошкодив інфраструктуру метрополітену, а Рада оборони столиці розглянула можливість будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них для забезпечення транспортного сполучення.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Сергій Асланян — журналіст, ведучий "Ходорковский LIVE";

Ніна Южаніна — народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність", членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Руслан Кузьменко — член Української ради бізнесу, голова правління Асоціації "Парфумерія та косметика України";

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;

Сергій Соболєв — народний депутат України від партії "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ;

Володимир Крейденко — народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;

Ірина Никорак — народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність", голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Валерій Романенко — авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський удар по Дніпру пошкодив стадіон одного з міських ліцеїв. На спортивному майданчику понівечено бігову доріжку та штучне покриття, а в будівлі навчального закладу вибито вікна.

Також Новини.LIVE писав, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели розмову з Володимиром Путіним. Володимир Зеленський заявив, що після цього обидва лідери зв'язалися з ним і поінформували про зміст переговорів. За його словами, ключовою темою контактів було завершення війни Росії проти України.