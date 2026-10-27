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У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

27 жовтня 2026 р. 17:26

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17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026
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18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2026
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18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026
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18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

У вівторок, 27 жовтня, у Києві тимчасово перекрили рух Південним мостом через пошкодження внаслідок нічної російської атаки. Удар також пошкодив інфраструктуру метрополітену, а Рада оборони столиці розглянула можливість будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них для забезпечення транспортного сполучення.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Сергій Асланян — журналіст, ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Ніна Южаніна — народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність", членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Руслан Кузьменко — член Української ради бізнесу, голова правління Асоціації "Парфумерія та косметика України";
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;
  • Сергій Соболєв — народний депутат України від партії "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ;
  • Володимир Крейденко — народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;
  • Ірина Никорак — народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність", голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Валерій Романенко — авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський удар по Дніпру пошкодив стадіон одного з міських ліцеїв. На спортивному майданчику понівечено бігову доріжку та штучне покриття, а в будівлі навчального закладу вибито вікна.

Також Новини.LIVE писав, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели розмову з Володимиром Путіним. Володимир Зеленський заявив, що після цього обидва лідери зв'язалися з ним і поінформували про зміст переговорів. За його словами, ключовою темою контактів було завершення війни Росії проти України.

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17:45 У Празі сталася пожежа в будинку власника збройового концерну STV

17:38 Сеул відкликав дипломатів з України через конфлікт навколо полонених

17:21 Українські полярники зафіксували рекордні +11,1°С в Антарктиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:19 Невеликий дощ та похолодання: негода завтра накриє Київ

17:12 Таких цін на курячі яйця не було давно: що відбувається в супермаркетах

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