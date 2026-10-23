Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Москву кілька годин атакували дрони, російська ППО працювала в межах міста. На тлі атаки закрили всі аеропорти, а в Шереметьєво зафіксували уламки збитих БпЛА на злітно-посадковій смузі. Також із хмарочосів комплексу "Москва-Сіті", зокрема вежі "IQ-квартал", евакуювали людей.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 23 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Давид Шарп — військовий оглядач (Ізраїль);

Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;

Ярослав Захарченко — прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Правова рівність";

Олег Постернак — політтехнолог;

Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Леонід Косянчук — експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України;

Ігор Айзенберг — професор Манхеттенського університету в Нью-Йорку (США).

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм і потрапили до військового госпіталю. За оцінкою ГУР, вартість такого літака становить близько 50 мільйонів доларів, а причини аварії наразі невідомі.

Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на логістичному складі Ozon після атаки безпілотників. Компанія підтвердила ураження об’єкта, а працівників евакуювали, за попередніми даними, постраждалих немає. Товари зі складу тимчасово недоступні для замовлення, а сума збитків наразі невідома.