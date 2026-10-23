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Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2026 р. 18:00

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18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

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18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

Москву кілька годин атакували дрони, російська ППО працювала в межах міста. На тлі атаки закрили всі аеропорти, а в Шереметьєво зафіксували уламки збитих БпЛА на злітно-посадковій смузі. Також із хмарочосів комплексу "Москва-Сіті", зокрема вежі "IQ-квартал", евакуювали людей.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 23 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Давид Шарп — військовий оглядач (Ізраїль);
  • Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;
  • Ярослав Захарченко — прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Правова рівність";
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Леонід Косянчук — експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України;
  • Ігор Айзенберг — професор Манхеттенського університету в Нью-Йорку (США).

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм і потрапили до військового госпіталю. За оцінкою ГУР, вартість такого літака становить близько 50 мільйонів доларів, а причини аварії наразі невідомі.

Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на логістичному складі Ozon після атаки безпілотників. Компанія підтвердила ураження об’єкта, а працівників евакуювали, за попередніми даними, постраждалих немає. Товари зі складу тимчасово недоступні для замовлення, а сума збитків наразі невідома.

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18:14 Перший танкер з російським дизелем вирушив до США

Репортаж

18:08 Зеленський: РФ посилюватиме гібридну війну проти Європи

18:08 Маломобільним киянам узимку надаватимуть допомогу вдома та в закладах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 Арахамія: невдовзі розпочнеться деблокування Олешок та околиць

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