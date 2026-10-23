Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Москву кілька годин атакували дрони, російська ППО працювала в межах міста. На тлі атаки закрили всі аеропорти, а в Шереметьєво зафіксували уламки збитих БпЛА на злітно-посадковій смузі. Також із хмарочосів комплексу "Москва-Сіті", зокрема вежі "IQ-квартал", евакуювали людей.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 23 жовтня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
- Давид Шарп — військовий оглядач (Ізраїль);
- Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;
- Ярослав Захарченко — прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Правова рівність";
- Олег Постернак — політтехнолог;
- Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
- Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
- Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
- Леонід Косянчук — експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України;
- Ігор Айзенберг — професор Манхеттенського університету в Нью-Йорку (США).
Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але зазнали травм і потрапили до військового госпіталю. За оцінкою ГУР, вартість такого літака становить близько 50 мільйонів доларів, а причини аварії наразі невідомі.
Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на логістичному складі Ozon після атаки безпілотників. Компанія підтвердила ураження об’єкта, а працівників евакуювали, за попередніми даними, постраждалих немає. Товари зі складу тимчасово недоступні для замовлення, а сума збитків наразі невідома.