Російські війська в ніч з 21 на 22 жовтня здійснили три хвилі балістичних ударів по Києву, застосувавши загалом 21 ракету, що спричинило численні руйнування цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атак на столицю та інші регіони загинули двоє людей, ще 34 дістали поранення, серед них п'ятеро дітей.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE у четвер, 22 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Микола Голомша — колишній заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист України, представник UA EXPERTS;

Антон Грушецький — виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології;

Антон Грушецький — виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології; Марія Гелетій — кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин;

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Марк Войджер — колишній спеціальний радник генерала Бена Годжеса, президент КИНГС;

Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;

Олександр Трохимець — голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України, адвокат.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав масований удар по Києву проявом так званого російського "гуманізму". Він наголосив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 22 жовтня російські війська атакували цивільні об'єкти у Кременчуцькому районі Полтавської області. Безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, також удару зазнала будівля приватної телерадіокомпанії.