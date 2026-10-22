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РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

22 жовтня 2026 р. 13:48

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
Text

19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

Text

18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

Російські війська в ніч з 21 на 22 жовтня здійснили три хвилі балістичних ударів по Києву, застосувавши загалом 21 ракету, що спричинило численні руйнування цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атак на столицю та інші регіони загинули двоє людей, ще 34 дістали поранення, серед них п'ятеро дітей.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE у четвер, 22 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Микола Голомша — колишній заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист України, представник UA EXPERTS;
    Антон Грушецький — виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології;
  • Марія Гелетій — кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин;
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Марк Войджер — колишній спеціальний радник генерала Бена Годжеса, президент КИНГС;
  • Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;
  • Олександр Трохимець — голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України, адвокат.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав масований удар по Києву проявом так званого російського "гуманізму". Він наголосив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 22 жовтня російські війська атакували цивільні об'єкти у Кременчуцькому районі Полтавської області. Безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, також удару зазнала будівля приватної телерадіокомпанії.

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13:15 "Зірка Мрій": велике різдвяне шоу, де здійснюються дитячі мрії

13:15 Тимчасово непридатні у ЗСУ: чи можна їм поїхати додому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:09 Жахливі умови утримання в ТЦК на Одещині: омбудсмен Лубінець про перевірку

13:08 KHAYAT випускає новий трек "Забери": про емоційне виснаження та бажання відпустити минуле

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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