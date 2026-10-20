Верховна Рада готується посилити покарання для ухилянтів та військових, які самовільно залишають частини (СЗЧ). Як заявив в інтерв'ю ВВС прем'єр-міністр Сергій Корецький, такий крок став відповіддю зокрема на вимоги підприємців, адже бізнес обурений змінами правил бронювання і прямо закликає владу насамперед братися за тих, хто ховається від служби чи тікає з армії. Глава уряду підкреслив, що закривати очі на проблеми з комплектуванням не можна. Через загиблих, зниклих безвісти та поранених армія постійно втрачає людей, а бійці, які воюють роками без перепочинку, терміново потребують заміни та ротації.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 20 жовтня.

Ефір Ранок.LIVE 20 жовтня

Запрошені гості:

Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки (Автор Telegram-проєкту MENAlysis);

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї ОШБр БпС, лейтенант;

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Володимир Кобилянський, експерт асоціації водоканалів України з якості питної води

Наталія Виноград, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Новини.LIVE повідомляли, що Сергій Корецький також заявив, що кількість громадян, які мають відстрочки, броню або просто ховаються від повісток, нині помітно більша за чисельність усієї чинної армії. Через це уряд береться за жорсткий перегляд критеріїв бронювання, аби перекрити схеми зловживань та поповнити підрозділи новими силами.

Паралельно прем'єр критично оцінив підготовку Києва до опалювального сезону, зауваживши, що столична влада на чолі з Віталієм Кличком могла б підготувати місто до важкої зими значно ефективніше. Ситуацію загострюють і безперервні удари РФ. Лише від початку 2026 року ворог розбив понад мільйон квадратних метрів логістичної та складської нерухомості, а загальні фінансові втрати українських підприємств, виробництв і товарів на складах уже сягнули 7,7 мільярда доларів.