РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

У ніч проти 16 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 149 ударних безпілотників. Як повідомили Повітряні сили, українська протиповітряна оборона збила або подавила 114 дронів. Водночас влучання зафіксували на 24 локаціях, ще у 14 місцях упали уламки безпілотників.

Унаслідок обстрілів у Волинській, Рівненській, Тернопільській та інших областях пошкоджень зазнали підприємства, житлові будинки й об’єкти інфраструктури. В Умані після падіння безпілотника спалахнула багатоповерхівка, є постраждалі. На Волині внаслідок атаки загинула людина. Також смертельні наслідки мали ранкові російські удари по Харкову. Крім того, у кількох містах повідомили про перебої з електропостачанням.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, "Слуга Народу"", заступник Міністра освіти України;

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості;

Олена Тонкошкуренко, директорка компанії СЕНТА ФАРМ, вітчизняного виробника засобів для зупинки критичних кровотеч;

Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет;

Ми писали, що у Сумах російський дрон влучив у торговельний центр, троє людей постраждали, пошкоджено покрівлю та фасад будівлі. На Рівненщині внаслідок атаки травмувалися семеро людей, пошкоджено житло й автомобілі, один приватний будинок повністю зруйновано.

Новини.LIVE інформували, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Уранці 16 жовтня через удари по енергооб’єктах у Києві, а згодом і в трьох районах області запровадили екстрені відключення електроенергії.