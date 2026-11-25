У середу, 25 листопада, Україна та європейські партнери проведуть чергові консультації щодо переговорного процесу. Зустріч відбудеться у телефонному режимі. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, зазначивши, що її результати стануть відомі згодом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;

Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Вікторія Войціцька — членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build;

Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, "Слуга народу", заступник міністра освіти України, голова Комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов сподівається, що до Різдва відбудеться зустріч щодо миру за участю України, США, Європи та Росії. Він вважає реалістичною участь європейських представників у переговорах, однак остаточний формат ще не визначений. Також керівник Офісу президента іронічно відреагував на повідомлення про нібито суперечки всередині української делегації.

Також ми писали, що Дональд Трамп висміяв припущення про укладення мирної угоди між Україною та Росією до січня. Він заявив, що не встановлює конкретних термінів завершення війни, хоча хотів би припинення бойових дій якнайшвидше. За словами президента США, готовність Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна до домовленостей постійно змінюється.