Президент України Володимир Зеленський повідомив про знищення російського корвета "Меркурій" поблизу берегів Лівії. Унаслідок операції українських морських дронів також знищено бойовий вертоліт Ка-27 та уражено російський суховантаж MV ANGARA. Тим часом після смертоносної атаки РФ на Димер Київської області Зеленський попередив Кремль про неминучу відповідь на російський терор.

Про це та інше говоритимуть в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 23 листопада

Гості ефіру:

Ярослав Телешун — кандидат політичних наук;

Андрій Риженко — капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ;

Роман Гончаренко — редактор "Deutsche Welle";

Павло Гай-Нижни — політолог;

Андріан Прокіп — доктор економічних наук;

Михайло Непран —перший віце-президент торгово-промислової палати;

Ганна Гопко — голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що СБУ спільно із Силами оборони України провели операцію поблизу берегів Лівії. Українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" разом із бойовим вертольотом Ка-27, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким перевозили озброєння.

Також стало відомо, що Росія змінила тактику ударів по українській енергосистемі та намагається відрізати цілі регіони від джерел електропостачання. Президент Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація склалася в Одесі та на Дніпропетровщині, а українські військові вже отримали завдання для протидії таким атакам.