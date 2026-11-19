На саміті АТЕС 19 листопада у китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч лідерів Китаю, США та Росії — Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Переговори тривали півтори години. Сторони обговорювали питання ядерної безпеки, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Про це та інше дізнавайтеся в прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 19 листопада

Гості ефіру:

Ігор Стокоз — державний і публічний діяч, заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у 2016–2019 роках;

Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, радник фонду "Демократичні ініціативи";

Яніна Чайківська — експертка центру глобалістики "Стратегія XXI" із питань Східної Азії;

Тетяна Тимочко — голова Всеукраїнської екологічної ліги;

Олексій Леонов — народний депутат України, член фракції "Слуга народу" та комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Володимир Омелян — міністр інфраструктури України у 2016–2019 роках;

Дмитро Кащенко — Герой України, полковник ЗСУ у відставці;

Андрій Ткачук — майор ЗСУ, політолог;

Павло Бєлоусов — експерт із питань цифрової безпеки, технічний директор DevaTech.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Сторони обговорювали міжнародну безпеку та регіональні конфлікти.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Дональд Трамп заявив про намір Вашингтона сприяти завершенню війни Росії проти України. Він також звернув увагу на масштаб людських втрат, зазначивши, що щомісяця внаслідок бойових дій гинуть тисячі людей.