Однією з центральних 17 листопада стала атака на незаконний Кримський міст і удари СБУ по ключовій логістичній артерії російських окупантів. Експерти обговорять масштаби пошкоджень конструкції, ефективність російської багатошарової протиповітряної оборони та можливий вплив ураження мосту на постачання російського угруповання на півдні. Також говоритимуть про наслідки комбінованої атаки Росії на Київ і пошкодження столичних мостів через Дніпро.

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Гості ефіру Вечір.LIVE

Сергій Асланян — журналіст і ведучий "Ходорковский LIVE";

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції, учасник бойових дій;

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Іван Плачков — міністр палива та енергетики України у 2005–2006 роках;

Антон Кучухідзе — співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Костянтин Криволап — авіаексперт.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 листопада СБУ спільно із Силами оборони України провела спецоперацію з ураження Кримського мосту. Унаслідок ударів повністю знищено одну з металевих арок незаконної споруди та автомобільний проліт під нею, який обвалився у воду.

Як повідомляли Новини.LIVE, на відео ураження Кримського мосту зафіксовано кілька влучань українських дронів. У СБУ нагадали, що роками Кремль називав незаконну споруду одним із найзахищеніших об’єктів у світі та демонстрував її як символ своєї могутності.