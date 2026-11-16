Зеленський розповів про нову тактику російських обстрілів: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нових ударів по Україні. За його словами, балістична загроза залишається дуже серйозною. Водночас РФ продовжує зосереджувати атаки на окремих регіонах, цілеспрямовано уражаючи мережі та підстанції.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 16 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ігор Тодоров — член Української асоціації зовнішньої політики;

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Андрій Куликов — співзасновник "Громадського радіо";

Орест Дрималовський — начальник відділення комунікацій 154-ї окремої механізованої бригади;

В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Богдан Бондаренко — експерт із конституційного права та політики;

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Олександр Саєнко — експерт Центру політико-правових реформ;

Олександр Кожухар — представник "ДТЕК Київські електромережі", керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж;

Оксана Скляр — провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа УкрГМЦ.

Новини.LIVE інформували, що російські війська протягом кількох днів зосереджують удари на окремих регіонах України, атакуючи електромережі та підстанції. Найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині та Київщині. Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у Запоріжжі та Дніпропетровській області, де тривають відновлювальні роботи.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 КАБів і 15 ракет. Він заявив, що обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield заважають українським дронам-перехоплювачам наздоганяти російські реактивні БпЛА. Україна розраховує на скасування цих обмежень і веде переговори з представниками США та SpaceX.