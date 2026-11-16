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Наступний раунд переговорів можуть провести в Європі: ефір Вечір.LIVE

Наступний раунд переговорів можуть провести в Європі: ефір Вечір.LIVE

16 листопада 2026 р. 18:19

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18:19 Наступний раунд переговорів можуть провести в Європі: ефір Вечір.LIVE

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13:29 Уражено Кримський міст та перекрито проїзд: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розповів про нову тактику російських обстрілів: ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2026
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18:05 Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Через атаки РФ половина областей України без світла: ефір День.LIVE

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11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

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08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026
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17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

Text

18:19 Наступний раунд переговорів можуть провести в Європі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Уражено Кримський міст та перекрито проїзд: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розповів про нову тактику російських обстрілів: ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2026
Text

18:05 Зеленський розкритикував повільне відновлення енергетики: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Через атаки РФ половина областей України без світла: ефір День.LIVE

ЄС заявив про готовність приєднатися до багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Цю інформацію підтвердила речниця Єврокомісії Паула Пінью. Серед можливих місць називають Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.

Про це та інші актуальні події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 16 листопада

Гості ефіру Вечір.LIVE

  • Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;
  • Катерина Коваль — експертка з національної безпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Степан Яким’як — капітан 1 рангу у відставці, учасник російсько-української війни, кандидат військових наук, доцент;
  • Катерина Рошук — політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви";
  • Павло Гай-Нижник — політолог, доктор історичних наук;
  • Юрій Єхануров — директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 рік), прем’єр-міністр України (2005–2006 роки), міністр оборони України (2007–2009 роки);
  • Дмитро Довгополий — експерт-міжнародник, колишній співробітник Секретаріату ООН (1987–2019 роки).

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні в межах формату Е5 та ЄС. Під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом вона також наголосила на готовності європейських партнерів продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Москву.

Як повідомляли Новини.LIVE, Каллас заявила, що будь-які мирні переговори з Росією мають починатися з повного припинення вогню. Вона назвала вимоги Кремля абсурдними та наголосила, що Москва використовує їх як привід для продовження війни й руйнувань в Україні. 

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