ЄС заявив про готовність приєднатися до багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Цю інформацію підтвердила речниця Єврокомісії Паула Пінью. Серед можливих місць називають Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.

Про це та інші актуальні події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 16 листопада

Гості ефіру Вечір.LIVE

Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;

Катерина Коваль — експертка з національної безпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Степан Яким’як — капітан 1 рангу у відставці, учасник російсько-української війни, кандидат військових наук, доцент;

Катерина Рошук — політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви";

Павло Гай-Нижник — політолог, доктор історичних наук;

Юрій Єхануров — директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 рік), прем’єр-міністр України (2005–2006 роки), міністр оборони України (2007–2009 роки);

Дмитро Довгополий — експерт-міжнародник, колишній співробітник Секретаріату ООН (1987–2019 роки).

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні в межах формату Е5 та ЄС. Під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом вона також наголосила на готовності європейських партнерів продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Москву.

Як повідомляли Новини.LIVE, Каллас заявила, що будь-які мирні переговори з Росією мають починатися з повного припинення вогню. Вона назвала вимоги Кремля абсурдними та наголосила, що Москва використовує їх як привід для продовження війни й руйнувань в Україні.